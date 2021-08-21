بفستان قصير وبليزر أبيض.. شاهد إطلالة أحمد سعد وزوجته من عقد قرانهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

احتفل اليوم السبت، الفنان أحمد سعد، بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وتداول مستخدمو موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، أول صور من عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني، والتي ظهر فيها مرتديًا بدلة باللونين الأبيض والأسود، حيث شملت بليزر وقميصًا باللون الأبيض، بينما البنطلون والبابيون باللون الأسود.

أما العروس فارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض بقصة الكات، وفتحة على الصدر، معتمدة تسريحة الشعر الناعم المنسدل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت العروس مكياجًا ناعمًا بالألوان الترابية.