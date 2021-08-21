علامات تحدد إذا كنتي حامل بفتاة أم صبي.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بمجرد ثبوت الحمل، تبدأ الحيرة بين ما إذا كان الجنين فتاة أم صبيًا، لتهتم الأم بمتابعة علامات الحمل حتى تستطيع تحديد نوع الجنين، لكنها في الغالب لم يسعها ذلك، إلا بعد مرور أشهر بإجراء الفحوصات والأشعة، أو قد تتفاجأ أثناء عملية الولادة.

وفي هذا الإطار نستعرض فيما يلي، علامات الحمل لتحديد جنس الجنين ما إذا كان فتاة أم صبي، وفقًا لموقع today.

إذا كان الحمل في صبي، تظهر على الأم العلامات الآتية خلال حملها:

-لم تعانين من غثيان الصباح في بداية الحمل.

-معدل ضربات قلب طفلك أقل من 140 نبضة في الدقيقة.

- تحمل الأم الوزن الزائد من الأمام.

-البطن تشبه كرة السلة.

-اشتهاء الأطعمة المالحة أو الحامضة.

-اشتهاء البروتين - اللحوم والجبن.

-القدمين تصبحان أكثر برودة مما كانت عليه قبل الحمل.

-نمو شعر الساقين بشكل أسرع أثناء الحمل.

-اليدين تصبحان جافتين جدا.

-الحمل يجعل الأم تبدو أفضل من أي وقت مضى.

-لون البول أصفر فاتح.

-الأنف يكبر.

-المعاناة من الصداع.

-تضيفين عمرك في وقت الحمل ورقم الشهر الذي تصورت فيه ويكون المجموع عددًا زوجيًا.

أما إذا كان الحمل في فتاة، فتظهر على الأم العلامات الآتية خلال حملها:

-المعاناة من غثيان الصباح في وقت مبكر من الحمل.

-معدل ضربات قلب طفلك 140 نبضة في الدقيقة على الأقل.

-تحمل الأم الوزن في الوركين والمؤخرة.

-الثدي الأيسر أكبر من الثدي الأيمن.

- يبرز الشعر باللون الأحمر.

-البطن تشبه البطيخ.

-اشتهاء الحلويات.

-اشتهاء الفاكهة.

-اشتهاء عصير البرتقال.

-لا تبدو بحالة جيدة كالمعتاد أثناء الحمل.

-الأم تكون مزاجية أكثر من المعتاد أثناء الحمل.

- الأم ترفض تناول كعب رغيف الخبز.

-كبر حجم الثديين

-لون البول يصبح أصفر باهت.

-تضيفين عمرك في وقت الحمل ورقم الشهر الذي تصورت فيه ويكون المجموع رقمًا فرديًا.