«أحمد» عمره 15 يوما رضعته والدته فأصيب بالتهاب رئوي: «حياته واقفة على 25 ألف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت لحظة إنجابه هي الحدث الذي طال انتظاره بين السيدة أسماء مغازي، من الشرقية، وزوجها عقب إنجاب 3 فتيات، فإنجاب «أحمد» منذ 15 يوما هو الحلم الذي طال انتظاره، قبل أن تنقلب رأسًا على عقب وتصبح حياته مهددة.

أول «رضعة» هي حلم الأم وهي تحمل رضيعها، التي تأمل بأن يكون رجل المنزل فيما بعد، إلا أنها انتهت بكابوس، فلم يتحملها الرضيع، ليسقط الحليب من أنفه ويبدأ بالسعال مرارًا وتكرارًا، حتى باتت أنفاسه تضمر شيئًا فشيئًا.

«أحمد إبراهيم»، 15 يوما، بات في أحضان والدته، للرعاية ينتظر يد الرحمة لإنقاذه بعملية جراحية تعيده للحياة الطبيعية مُجددًا، بعدما وُلد بعيب خلقي أعاقه عن التنفس الطبيعي.

أسماء: حياة ابني واقفة على 20 ألف

تؤكد أسماء مغازي، في العقد الثالت من عمرها، أنها تعيش أصعب لحظات حياتها، بعدما انتقل رضيعها التي طالما حلمت بحمله إلى المستشفى: «كان مولود عادي، جيت أرضعه أول رضعة شرق، ودوخت بيه على الدكاترة قالولي عنده التهاب على الرئة».

وتابعت الأم خلال حديثها لـ «هُن»: «ابني للأسف عنده إعاقة في فمه، السقف مفتوح والفك قافل على البلعوم، مش قادر ولا عارف يتنفس».

غياب الوعي كانت آخر تطورات الرضيع، وفقًا لما ذكرته الأم باكية: «ابني غاب وعيه الأكسجين عنده 11 ودرجات القلب 55، اتنقل المستشفى، وبيتنفس تنفس صناعي، وبيأكلوه بأنبوبة شفة أرنب».

استغاثة من الأم لأصحاب القلوب الرحيمة لعلاج طفلها: «محتاج عمليه لرفع البلعوم، تكاليفها 25 ألف جنيه، كل اللي محتاجاه الناس تساعدنا، عندي 3 بنات وأبوهم بيشتغل في محل بقالة على قد حاله».