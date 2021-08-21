مها أحمد ترد على الانتقادات حول رقصها في حفل محمد رمضان: «واحشني التنمر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة مها أحمد مقطع فيديو جديدًا جمعها بنجلها وهما يتفاعلان بالرقص مع أغنيات الفنان محمد رمضان في حفله الأخير الذي أقيم أمس بأحد منتجعات الساحل الشمالي، وذلك ردًا على الأشخاص الذين تنمروا على طريقة رقصها مع نجلها في وقت سابق.

وردت الفنانة مها أحمد على منتقديها بمقطع فيديو آخر لها وهي ترقص مع نجلها في الحفل عبر من خلال صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلقت عليها: «واحشني التنمر، خمسة وخميسة بالمرة بقى هما متنمرين إذا هما مغلولين إذا أنا موجود».

كانت مها أحمد قد تعرضت لموجة انتقادات كبيرة من بعض جمهورها ومتابعيها بسبب بوست نشرته يوم وفاة الفنانة دلال عب دالعزيز واكتفائها بكتابة «بوست» على حسابها بتطبيق «إنستجرام» عبرت خلاله عن حزنها الشديد لوفاتها دون حضور جنازتها وجاءت التعليقات: «البوست اللي قبل ده مش قادرة تصلبي طولك عشان تزوري صاحبتك ودلوقتي رقص»، «أنتي حرة اكيد طبعا بس بلاش تستفزي الناس وبالنسبة لزعلك وأنت معرفتيش توديعها جرحك بيلم بسرعة أوي كدا»، «مفيش حد له عندك حاجة عشان يتنمر او غيره لكن الموضوع في مراعاة مشاعر الناس، دا احنا الناس العاديين لما بيكون حد نعرفه حزين بنراعي اللي هو فيه»، «هو ابنك ماله بيقلد محمد رمضان».

وظهرت مها أحمد رفقة نجلها عادل مجدي كامل ضمن حضور حفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم مساء أمس الجمعة، داخل أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي وواجهت العديد من الانتقادات من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحيا الفنان محمد رمضان أمس الجمعة بأحد منتجعات الساحل الشمالي حفلًا ضخمًا، وأدى مجموعة من أغانيه بجانب عدد من الرقصات الاستعراضية على أنغام أغانيه الشهيرة، وتفاعل معها الحاضرون في حفل كامل العدد.