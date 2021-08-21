فيفي عبده ترقص مع بوسي شلبي في حفل عمرو دياب.. «يتعلموا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، المتابعين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو جمعها بالفنانة الاستعراضية فيفي عبده، من خلال حضورهما الحفل الأخير للفنان عمرو دياب.

وظهرت «فيفي» وهي مرتدية فستان سواريه وترقص على أغنية «يتعلموا» للهضبة، برفقة الإعلامية بوسي شلبي، وتفاعل المتابعون في التعليقات على الصور: «هي الحاجة فيفي فاقت من مرضها، هي مش فيفي كانت تعبانة،هم فاكرين نفسهم في العشرينات».

الهجوم على فيفي عبده

وتتعرض الفنانة فيفي عبده للهجوم والانتقاد من متابعيها، كلما تنشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ومنها مقطع الفيديو الذي ظهرت من خلاله وهي ترقص على الأغنية الجديدة للفنان حسين الجسمي «حتة من قلبي».

ومن ثم نشرت مقطع فيديو آخر لها وهي جالسة على «النجيلة» في الساحل الشمالي، وكانت مرتدية فستان أسود مكشوف، وعلقت عليه: «لأ بقى يا نعيش عيشة فل لنموت إحنا الكل اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص الدكتور طلب مني أمشي في الرمل وفي المياه ادينا مشينا على الحشيش والمرة اللي جاية هتلاقوني بشم».

وتفاعل متابعو «فيفي» مع مقطع الفيديوما بين الهجوم والتعاطف على النحو التالي:«اتقي الله يا تيتا»، و«ربنا معاكي ويشفيكي» و«ألف سلامة عليكي».