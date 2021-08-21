احجز من الآن.. أرخص وأجمل المصايف في شهر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعيدا عن الزحام الذي يشهده "أغسطس"، يتجه البعض إلى المصايف في مصر، في شهر سبتمبر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت من كل عام.

في إطار ذلك يبحث العديد منا عن أرخص أسعار المصايف في شهر سبتمبر للاستمتاع مع الأسرة وقضاء وقت مميز، وهو ما يستعرضه الخليج 365 في هذا التقرير، وفقا لموقع booking.

الإسكندرية

فندق Alexander The Great Hotel

يقع فندق الاسكندر الاكبر في وسط مدينة الاسكندرية ويوفر غرف مكيفة مع شرفات وخدمة الواي فاي مجاناً، ويوفر الفندق إطلالة على كنيسة الاسقفية ويتميز بمكتب للجولات السياحية ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة.

يضم هذا الفندق غرف واسعة تحتوي على تلفزيون مع قنوات فضائية وهاتف ويبعد مسافة 15 دقيقة فقط بالسيارة من مكتبة الاسكندرية، كما تحتوي جميع الغرف على ميني بار وحمام خاص مزود بدش.

يمكن للضيوف بدء يومهم بتناول بوفيه الإفطار في منطقة تناول الطعام أو في غرفهم الخاصة، ويقدم مطعم الفندق الذي يشمل على قائمة مأكولات الأطباق المحلية كما تتوفر أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم في المنطقة المجاورة.

يقع فندق الاسكندر الاكبر على بعد 5 دقائق من ممشى الكورنيش ذو الواجهة البحرية في الاسكندرية، ويبعد مطار الاسكندرية الدولي مسافة 5 كم كما تتوفر أيضًا خدمة استئجار السيارات.

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 2967 جنيها للفرد.

مرسى مطروح

فندق North Coast Princess Apartment

تقع شقة North Coast Princess على بعد 1.3 كم من شاطئ عجيبة، وتوفر مكان إقامة مع حديقة وتراس ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة لراحة الضيوف.

يقع شاطئ عجيبة على بعد 2.2 كم من الشقة، في حين أن إطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط تقع على بعد 2.2 كم من مكان الإقامة.

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 3132 جنيها للفرد.

الغردقة

فندق Royal City Hotel

يقع هذا الفندق وسط مدينة الغردقة على بعد 3 دقائق مشياً على الأقدام من الشاطئ، ويقدم غرفاً وأجنحةً مطلة على البحر الأحمر، ويحتوي على مطعمٍ إيطالي وخدمة الواي فاي المجّانية في المناطق العامة.

تحتوي جميع أماكن الإقامة المكيّفة في فندق رويال سيتي على تلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار، كما تضم أيضاً كل غرفة وجناح حمّاماً خاصاً مع دش.

تتوفر وجبة إفطار كونتيننتال يوميّاً في مطعم فندق رويال سيتي، والذي يقدم إطلالة على الشاطئ والمياه، إضافة إلى أن خدمة الغرف متاحة أيضاً.

يمكن للنزلاء الاستمتاع بفترة عصر هادئة على الشاطئ أو لعب بعض البلياردو، كما يوجد أيضاً صالة واسعة مع العديد من مناطق الجلوس للاسترخاء.

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 1758 جنيها للفرد.

شرم الشيخ

منتجع فندق نعمة إن

يقع فندق Naama Inn في وسط خليج نعمة ويوفر وصولاً سهلاً إلى دير سانت كاترين وقلعة نويبع، ويوفر خدمة الواي فاي المجانية وغرفًا فسيحة تم شرفات وتراسات ومنطقة مسبح ذات مناظر طبيعية.

تطل جميع الغرف في Naama Inn على المسبح أو خليج نعمة، وقد تم تجهيز جميع الغرف بتلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار وخزانة ملابس، وتضم بعضها منطقة جلوس مزودة بأريكة، فيما يشتمل الحمام على حوض استحمام ودُش.

يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه مفتوح على المسبح ويقدم المأكولات المحلية والعالمية، ويقدم مطعم Byblos المقبلات اللبنانية ويقدم Morgan المأكولات البحرية اللذيذة، وتتوفر خدمة الغرف على مدار الساعة.

يضم Naama Inn مركزًا للبيع بالتجزئة يتكون من 25 متجرًا، ويضم أسواقًا تقليدية ومتاجر لبيع التوابل والحرف اليدوية والمنتجات البدوية، ويضم الفندق تراسًا شمسيًا، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأشعة الشمس.

تقع المتاجر والمنتزهات في خليج نعمة على بُعد دقائق قليلة سيرًا على الأقدام من فندق Naama Inn، ويبعُد مطار شرم الشيج الدولي نحو 20 دقيقة بالسيارة، وتتوفر مواقف مجانية خاصة للسيارات في الموقع.

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 2528 جنيها للفرد.

العين السخنة

شاليه واحة الحجاز السخة للعائلات

تقع شقة "شاليه واحة الحجاز السخة للعائلات" بمواجهة الشاطئ في العين السخنة، وتضم مسبحاً خاصاً، كما يبعد مكان الإقامة المكيّف مسافة 33 كم من رأس سدر.

تحتوي هذه الشقة على غرفتي نوم ومطبخ مع ثلاجة وتلفزيون بشاشة مسطحة ومنطقة جلوس وحمّام واحد مع بيديت.

تضم هذه الشقة تراساً، كما تتوفر منطقة شاطئية خاصة في الموقع ويمكن الاستمتاع برياضة المشي لمسافات طويلة بالقرب من شقة "شاليه واحة الحجاز السخة للعائلات".

تكلفة الإقامة من الأربعاء 1 سبتمبر للأربعاء 8 سبتمبر (7 أيام) تكلفك 4234 جنيها للفرد.