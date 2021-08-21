11 نقطة اعرفها جيدا قبل أكل المانجو حتى لا تكون خطرا على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

المانجو أحد الأسباب الوحيدة التي تدفعك إلى حب وانتظار موسم الصيف، هذه الفاكهة تعتبر ملكة الفاكهة، لها أصناف مختلفة ونكهة مميزة.

تحتوي على مستويات عالية من السكر الطبيعي، وأنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن المفيدة مثل فيتامينات أ ، ب ، ج ، هـ ، ك.

كما أنها تحتوي على بوليفينول وتريتربين ولوبيول والتي تعتبر من مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، ولكن في الوقت الحالي، تجري أبحاث مختلفة تقول إن المانجو له بعض الآثار الجانبية أيضًا وسنعرضها لكم في هذا التقرير للحفاظ على صحتكم وفقا لما ورد في موقع "pinkvilla".

1- الإفراط في تناول المانجو قد يسبب الإسهال، لذلك، يوصى دائمًا بتناول معتدل من هذه الفاكهة، لأنها غنية بالألياف والاستهلاك العالي للفاكهة الليفية قد يسبب مشكلة الإسهال.

2- نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر الطبيعي، فقد يكون ضارًا لمرضى السكر، لذا، إذا كنت مصابًا به، فاستشر طبيبك قبل تناولها.

3- يمكن أن تسبب المانجو حساسية لبعض الأشخاص وقد يعانون من دموع العين وسيلان الأنف ومشاكل في التنفس وآلام في البطن والعطس وما إلى ذلك، لذلك إذا واجهت أيًا منهم، توقف عن تناولها لعدة أيام لمعرفة ما إذا كان هناك، حدوث أي تغيرات في الأعراض.

4- يحتوي المانجو على مادة كيميائية تسمى اليوروشيول، قد يعاني الأشخاص الحساسون لهذه المادة الكيميائية من التهاب الجلد عليهم، إنها مشكلة جلدية حيث يصاب الناس بالتهاب الذي ينتج قشرة وحكة وبثور.

5- تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن لدى بعض الناس، تحتوي حبة متوسطة الحجم على 150 سعرة حرارية، لذلك، إذا كنت تتحكم في وزنك، فكن حريصاً دائمًا وأنت تتناولها.

6- غالبا ما تسبب هذه الفاكهة عسر الهضم وخاصة المانجو الخام، لذا تجنب تناول النيء بكميات كبيرة.

7- تتم عملية النضج الاصطناعي في العديد من البلدان بما في ذلك الهند لإنتاج المانجو الطازج بسرعة خلال فصل الصيف، لكن هذا النوع ليس آمنًا على الإطلاق لصحتنا، لأن النضج الاصطناعي يتم بواسطة مادة كيميائية تسمى كربيد الكالسيوم، وهي محظورة في العديد من البلدان.

8- قد تسبب في كثير من الأحيان صدمة الحساسية لدى بعض الناس، إنه رد فعل تحسسي يشمل أعراض الغثيان والقيء والصدمة وما إلى ذلك، إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح في غضون الوقت، فقد يتسبب ذلك في فقدان الوعي.

9- الإفراط في تناولها قد يسبب الحمى أو الشرى، الشرى هو حالة جلدية تسبب طفح جلدي وحكة واحمرار، وتحدث هذه المشكلة بسبب بعض الأطعمة أو الأدوية أو الإجهاد.

10-وفقًا للدراسات، لا ينبغي تناول المانجو مع الحليب. قد يكون ضارًا بصحتنا.

11- المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل يجب أن يستهلكوا المانجو بكمية قليلة جدا.