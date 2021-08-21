إطلالات اليوم: ياسمين صبري تخطف الأنظار.. ودرة جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

-لقاء الخميسي:

-طلت الفنانة لقاء الخميسي بفستان باللون البيبي بلو، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-بشرى:

-ارتدت الفنانة بشرى تيشرت باللون الأسود مزينا بطبعات باللون البينك مع جيب باللون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ياسمين صبري:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بتوب كت باللون الأسود، مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

_بوسي:

كما ارتدت المطربة بوسي تيشرت متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_حنان مطاوع:

تألقت الفنانة حنان مطاوع بفستان باللون البيج، ونسقت معه شميز باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-درة:

وطلت الفنانة درة بفستان باللون الأزرق، بقصة الكب، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.