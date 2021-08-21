نزيف الأنف علامة خطيرة تنذر بالإصابة بهذا المرض.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عادة لا يكون نزيف الأنف علامة على أي شيء خطير ويتم علاجه في المنزل في أغلب الأحيان، لكن يمكن ربط نزيف الأنف المستمر أو طويل الأمد بارتفاع ضغط الدم، مما قد يتسبب في العديد من المشكلات الصحية الأخرى، وفقًا لموقع express.

-الفئات الأكثر عرضة لنزيف الأنف

يعتبر نزيف الأنف شائعًا جدًا وسيختبرها معظم الناس بين الحين والآخر، فيمكن لأي شخص أن يصاب بنزيف في الأنف، لكن غالبًا ما يصيب، الفئات التالية:

-الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و 10 سنوات

-كبار السن

-النساء الحوامل

-الأشخاص الذين يتناولون أدوية تسييل الدم مثل الأسبرين أو مضادات التخثر، مثل الوارفارين

-الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم، مثل الناعور

-هل ارتفاع ضغط الدم يسبب نزيف في الأنف؟

من غير المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يسبب نزيفًا في الأنف بشكل مباشر، ولكن يُعتقد أن الأوعية الدموية في أنفك أكثر عرضة للتلف إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ووجدت دراسة أجريت في عام 2020 على 35749 مشاركًا أن أولئك الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بنزيف في الأنف الشديد، تلك التي تتطلب زيارة المستشفى، مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن ارتفاع ضغط الدم ليس سببًا لنزيف الأنف إلا إذا كانت مستويات ضغط الدم مرتفعة للغاية، والمعروفة باسم أزمة ارتفاع ضغط الدم.

أزمة ارتفاع ضغط الدم هي ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم يزيد عن 180/120 ملم زئبق يمكن أن يهدد الحياة، فعندما يصل ضغط دمك أو يرتفع فوق هذا المستوى، فأنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، بالإضافة إلى تلف الكلى والعين.

-أعراض ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون نزيف الأنف المتكرر علامة على أزمة ارتفاع ضغط الدم حيث تتلف الأوعية الدموية في الأنف بسهولة، لتشمل الأعراض الأخرى الصداع والدوخة وضيق التنفس وألم الصدر والغثيان والارتباك والقلق الشديد.