بإطلالات متنوعة.. نيللي كريم وزوجها في شهر العسل بنيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها مجموعة صور جديدة من شهر العسل بنيويورك عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام".

وطلت نيللي بسويت شيرت باللون الأبيض، مع بنطلون متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدى زوجها تيشرت باللون الأسود، مع شورت باللون المسطردة.

وظهرت في إطلالة أخرى، بتوب متعدد الألوان، مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها فقد ارتدى تيشرت باللون الأبيض.

يذكر أن تمت مراسم عقد قران الفنانة نيللي كريم على هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور، بأحد المنتجعات بالساحل الشمالي، وتمت دعوة عدد محدود جدًا من الأصدقاء.