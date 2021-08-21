بعد موافقة اليابان وبريطانيا على استخدامه.. عقار جديد لمحاربة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وافق مسؤولو الصحة في بريطانيا على استخدام عقار رونابريف Ronapreve ، مزيج من الأجسام المضادة طورته شركة "ريجينيرون وروش" Regeneron وRoche ، للوقاية من فيروس كورونا وعلاجه.

"روش" هي شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية، وهي أكبر شركة في مجال التكنولوجيا الحيوية في العالم، ولديها أدوية مميزة في علم الأورام، وعلم المناعة، والأمراض المعدية، وطب العيون، وأمراض الجهاز العصبي المركزي.

في الشهر الماضي، كانت اليابان أول دولة توافق على استخدام علاج رونابريف (Ronapreve) للمرضى المصابين بالعدوى الخفيفة إلى المتوسطة من كورونا.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 كل ما تريد كل ما تريد معرفته عن عقار رونابريف Ronapreve لمحاربة فيروس كورونا، وفقا لموقع الشركة المطورة للعقار Regeneron وRoche .

ما هو علاج رونابريف

Ronapreve هو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (المعروف أيضًا باسم REGN10933 و REGN10987 ) وقد تم تصميمه لمنع إصابة فيروس SARS-CoV-2 ، الذي يسبب كورونا.

يُعتقد أن اثنين من الأجسام المضادة القوية المعادلة للفيروسات يرتبطان بمجال ارتباط المستقبلات الحرجة لبروتين سبايك الفيروس، والذي يُفترض أنه يقلل من قدرة الفيروسات الطافرة على الهروب من العلاج والحماية من المتغيرات التي قد تنشأ في السكان، كما هو مفصل في المنشورات العلمية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات من الدراسات قبل السريرية، كما هو مشار إليه في المنشورات في Cell and Nature ، أن casirivimab و imdevimab يحتفظان بنشاط ضد المتغيرات الرئيسية الناشئة.

هذا العلاج "رونابريف" هو مزيج من الأجسام المضادة (كازيريفيماب وإمديفيماب) طورته شركة Regeneron وRoche للوقاية من فيروس كورونا وعلاجه.

نتائج مبشرة

نتائج المرحلة الثالثة من التجربة العالمية للعقار وجدت أن كازيريفيماب Casirivimab و إمديفيماب imdevimab يقللان من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 70 ٪ في المرضى المعرضين لمخاطر عالية وغير داخل المستشفى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كما خفض رونابريف مدة ظهور أعراض الفيروس التاجي من 14 إلى عشرة أيام في المصابين بالفيروس.

يُعطى الجسمان المضادان المعادلان للفيروس اللذان يشكلان رونابريف إما عن طريق الحقن أو التسريب، ويعملان في بطانة الجهاز التنفسي، ويرتبطان بإحكام بالفيروس ويمنعانه من الوصول إلى خلايا الجهاز التنفسي.

كما أكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) أن عقار رونابريف Ronapreve يمكن أن يساعد في منع العدوى، ويساعد كذلك في التخفيف من أعراض كورونا الشديدة، كما يقلل من فرص الدخول إلى المستشفى.

اليابان أول دولة تجيز استخدامه

في 20 يوليو 2021، أعلنت شركة Roche ، أن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية (MHLW) قد وافقت على استخدام عقار رونابريف (كازيريفيماب وإمديفيماب)، لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة من كوفيد-19 عن طريق الحقن في الوريد.

لقد ثبت أن عقار Ronapreve يحسن البقاء على قيد الحياة في مرضى كوفيد المعرضين لمخاطر عالية والذين لا يخضعون للعلاج في المستشفى من خلال تقليل مخاطر دخول المستشفى والوفاة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إثبات قدرت العقار على الاحتفاظ بالنشاط ضد المتغيرات الناشئة، بما في ذلك متغير دلتا، في الدراسات قبل السريرية.

استندت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان، في الموافقة على نتائج دراسة المرحلة الثالثة العالمية REGN-COV 2067 في المرضى المعرضين لمخاطر عالية غير المقيمين في المستشفى، والتي أظهرت أن casirivimab و imdevimab قللوا من الاستشفاء أو الوفاة بنسبة 70 ٪ ومدة الأعراض لمدة أربعة أيام، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من الدراسة السريرية لفحص السلامة والتحمل لدى اليابانيين.

كوكتيل الأجسام المضادة في دول أخرى

خارج اليابان، تم السماح بكوكتيل الأجسام المضادة للاستخدام في حالات الطوارئ أو الاستخدام الوبائي المؤقت في مناطق إضافية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند وسويسرا وكندا، يخضع أيضًا لمراجعة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، مما يدعم استخدامه كخيار علاجي للمرضى الذين يعانون من كورونا والذين لا يحتاجون إلى التنفس الصناعي والمعرضين لخطر كبير من كورونا الشديد.

إدارة الغذاء والدواء توافق على استخدامه

تمت الموافقة على تركيبة الأجسام المضادة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بموجب تصريح استخدام الطوارئ (EUA) لعلاج كورونا الخفيف إلى المعتدل لدى البالغين والأطفال (12 عامًا أو أكبر في الوزن، 40 كجم على الأقل) بنتائج إيجابية للاختبار الفيروسي المباشر لـ SARS-CoV-2، والمعرضين لخطر كبير من كوفيد الشديد و / أو الاستشفاء.