إعلامية سورية تهاجم رضوى الشربيني بعد تصريحاتها عن الزواج: «إحنا مش في أوروبا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت الفنانة السورية «سارة نخلة» في مشادة كلامية مع الإعلامية رضوى الشربيني بسبب منشور الأخيرة عن الزواج عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حيث دونت رضوى: «الجوازة المتأخرة أحسن من الجوازة الغلط»، الأمر الذي أثار حفيظة الأولى.

وقالت الفنانة والمذيعة سارة نخلة ردًا على تدوينة رضوى الشربيني: «وهي إيه عرفها إنه غلط؟، إحنا مش في أوروبا عشان نجرب قبل الجواز، الجواز تحديدا مش بيبان خيره من شره إلا بعد الجواز أصلا، وبعد سنين كتير أوي، وفي منهم بعد شهرين بيبانوا، كلنا بنغلط وعادي جدا، الأحسن إننا نقول، مش عيب لو غلطنا، وأكيد ربنا شايل الأحسن، وعلى أساس إن الوحدة بس تكبر بيجيلها أحسن من اللي جالها وهي صغيرة».

وتابعت: «إحنا في مجتمع، لو الواحدة طلعت عن الـ30 يقولوا عانس وهي فاكرة نفسها إيه دي بايرة، الكلام سهل بس الواقع صعب أوي على بنات كتير، بترفعي سقف الطموح عند البنات اللي أصلا مش لاقيين راجل عدل لا وهما صغيرين ولا وهما كبار».

رضوى الشربيني ترد على سارة نخلة

وردت رضوى الشربيني على تعليق الفنانة السورية بقولها: «سارة نخلة، انتي عايزة البنات تجرب إيه قبل الجواز يا سارة بالظبط مفهمتش؟، ثانيا: أنا لا أعترف بكلمة عانس، أنا بصدق إنه الجواز رزق وإنه الرزق ده من عند ربنا، ثالثا: لو كل واحدة هتقول الكلام سهل مش هتختار، واللي هييجي قدامها هتتجوزه وخلاص، الحقيقة لو البنات فكرت زيك نسبة الطلاق هتزيد أكتر ما هي زايدة أساسا نتيجة التسرع والاختيارات غير المناسبة».

سارة نخلة هي فنانة ومذيعة سورية الجنسية كانت آخر أعمالها مسلسل «القاهرة كابول»، وهو من بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور، وكوكبة من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.