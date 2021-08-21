نيللي كريم وزوجها هشام عاشور في شهر العسل بأمريكا: حب وشقاوة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورًا جديدة، بصحبة زوجها لاعب الإسكواش السابق، رجل الأعمال هشام عاشور، خلال قضائهما إجازة شهر العسل في نيويورك بالولايات المتحدة، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نيللي كريم وهشام عاشور في شهر العسل: شقاوة وحب

وظهرت حالة من السعادة على الفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، خلال الصور التي تم التقاطها لهما، وهما يقومان ببعض الحركات، التي أظهرت مدى سعادتهما.

وكانت الفنانة نيللي كريم، قد احتفلت بعقد قرانها وزفافها على لاعب الإسكواش، هشام عاشور، يوم 11 أغسطس من الشهر الجاري، واختارت المنتج جمال العدل، وكيلًا عنها خلال عقد القران.

وحضر حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور، شقيق الأخير لاعب الإسكواش رامي عاشور، وأقيم الحفل في الساحل الشمالي، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم الفنان عمرو دياب، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وآسر ياسين وزوجته، والمخرج عمرو سلامة وزوجته، وحسن أبو الروس وزوجته، ومصطفى درويش، ومحمد فراج وزوجته بسنت شوقي.

نيللي كريم بإطلالتين مختلفتين في حفل زفافها

وظهرت الفنانة نيللي كريم، خلال حفل زفافها بإطلالتين مختلفتين باللون الأبيض إحداهما في عقد القران، والإطلالة الأخرى بدون طرحة زفاف في المساء، حيث رقصت على عدد من الأغنيات.

وكان اسم الفنانة نيللي كريم، تردد مؤخرًا بسبب مشاركتها في فيلم «200 جنيه» المترقب عرضه بالسينما يوم 25 أغسطس الحالي، ولكن صناع الفيلم نفوا خلال الساعات الماضية مشاركتها في بطولة الفيلم، الذي يضم عددا من نجوم الفن، أبرزهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، خالد الصاوي، أحمد صلاح السعدني، هاني رمزي، غادة عادل، وهو من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج محمد أمين.