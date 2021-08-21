«أمهات مصر» تحذر من صفحات مزيفة تدعي قدرتها على تغيير نتائج الثانوية العامة

القاهرة - سمر حسين - ماما

منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة، ظهرت بعض المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تشجع الطلاب على التقديم لتغيير النتيجة مقابل مبالغ مالية.

وحذرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من بعض الجروبات الخاصة بالثانوية العامة على «فيس بوك» التي تنصب على الطلبة وتستغلهم.

وأكدت «عبير» في بيان لها، أن بعض الصفحات الخاصة بالثانوية العامة انتشرت فيس بوك، تدعي قدرتها على تغيير نتائج الطلاب من داخل الكنترول بمقابل مادي، على أن يتم تحويل المبالغ لهذه الصفحات.

وطالبت «عبير» بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الصفحات والتعامل معها فهي ما هي إلا صفحات تنصب على الطلاب وتستولي على أموالهم، مؤكدة أن هذه الصفحات تخدعهم ولا يستطيع أحد تغيير نتائج الثانوية العامة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحة أن نسبة النجاح بلغت 74%، معتبرة نتيجة الثانوية العامة هذا العام مميزة وتاريخية، حيث تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث تنسيق طلاب التقسيم.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا عودة للمجاميع النهائية في الثانوية العامة مرة أخرى، مشيرًا أن الوزارة وفرت الكثير من المنصات التعليمية لجميع الطلاب التي تفيد في فهم مخرجات التعلم.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن دفعة الثانوية العامة هذا العام دفعة مميزة، حيث حرصت الوزارة على تطبيق نظام امتحانات يعتمد على الفهم بعيدا عن الحفظ والتلقين.

5000 طالب وطالبة يسجلون تنسيق المرحلة الأولى

سجل 5000 طالب وطالبة في تنسيق المرحلة الأولى عام 2021، وذلك من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والتسجيل.