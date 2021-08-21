أحمد حلمي وزوجته يدخلان في وصلة مزاح: اهدي يا ماما «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مازح الفنان أحمد حلمي، زوجته الفنانة منى زكي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ونشر مقطع فيديو كوميديًا أثناء تقليد حلقة الإعلامية مريم أمين في برنامج المقالب «حيلهم بينهم» للمذيع عمرو رمزي.

وظهر «حلمي» وهو يخاطب منى قائلًا: «حاسة انك ممكن تعملي حاجة في يوم تهم الناس» لترد منى زكي: «حاسة إني هقوم أكسر الترابيزة دي على دماغك، اتلم واحترم نفسك واتكلم زي الناس المحترمة».

وعلق الفنان أحمد حلمي على الفيديو، «اهدي يا ماما»، لترد عليه الفنانة منى زكي «أنا هادية خالص».

أحمد حلمي يمازح ابنته

وكان الفنان أحمد حلمي، مازح ابنته الكبرى «لي لي»، بإعادة مشاركة سؤال وجهه لها، عبر خاصية القصص المصورة على إنستجرام، عن أكثر سؤال ترغب في عدم سماعه منه.

وأجابت ابنته «لي لي»: «مروحة الساعة كام يا لولي»، وعلق على إجابة السؤال مازحا: «خلاص مش هسألهولك تاني، لأنك مش هتخرجي من هنا ورايح».

أحمد حلمي يدعم ابنته

الفنان أحمد حلمي دائم الدعم لابنته، كما ذكرت خلال استضافتها في برنامج «The Insider»، حيث أوضحت أنها اكتسبت موهبة الرسم من والدها، قائلة: «كنت برسم معاه من وأنا صغيرة، وكنت بسأله على أي حاجة».