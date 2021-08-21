بعد إنكار زوجها نسب ابنتهما.. معلومات عن السعودية رهف القنون (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استمرارا لحالة الجدل الذي تثيره الشابة السعودية رهف القنون من فترة لأخرى، كشف زوجها الكونغولي لوفولو راندي، مفاجأة صادمة عندما قال إنا ابنتهما «ريتا» ليست من صلبه، وذلك بعدما أجرى تحليل الحمض النووي.

«بعدما كشفت أن ريتا ليست ابنتي.. شعرت بالحزن كثيرًا حتى إنني فكرت في إيذاء نفسي أو ربما إنهاء حياتي ولكن أي شيء أفعله الآن سيؤثر على حياة ابنتي وأعلم إني الشخص الوحيد الذي تحتاجه الآن يجب أن أبقى قويًا لأجلها.. ريتا ليست معي الآن هي مع رهف.. أنا والمحامي نحاول أن نرى ما يمكننا فعله للحصول على حضانة ريتا» هكذا علق «راندي» معبرًا عن حزنه الشديد تجاه ما أثبته تحليل الحمض النووي.

وجاءت المفاجأة الصادمة بعد الخلافات التي زادت بين «رهف» وزوجها «راندي» الذي أبلغ الشرطة الكندية، عن اختفاء ابنته التي يد والدتها الشابة السعودية، التي ذكرت قبل فترة، وتحديدًا في يونيو الماضي، أنها تركت ابنتها مع والدتها وقررت السفر لعدة أيام، بينما ظهر «راندي» في مقطع فيديو أعلن فيه فرارها وترك رضيعتها من أجل وضعها في ملجأ.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات عن الشابة السعودية رهف القنون، بحسب المنشور عنها في وسائل الإعلام.

معلومات عن رهف القنون

- ولدت رهف القنون في السعودية، في العام 2000، وتبلغ من العمر 21 عامًا.

- عاشت في السعودية حتى بلغت عامها الـ19، وتعرضت للعنف الجسدي من أسرتها بعدما منعتها أسرتها من استكمال الدراسة في الجامعة التي رغبت الالتحاق بها، حيث حبسها شقيقها في المنزل.

- أعلنت عن ارتدادها عن الإسلام، في العام 2020، وزعمت وقتها أنها تعرضت لتهديدات بالقتل.

- تزوجت رهف من لوفولو أندي، وهو من الكونغو، وتربى في الصين ويقيم حاليًا في كندا.

- بعد فترة أعلنت عن إنجاب طفلتها «ريتا»، وزعمت وقتها أنها ابنتها من «راندي»، الذي أثبت بعد تحليل الحمض النووي أنها ليست من صلبه.

- تعتبر رهف من الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- اعتادت إثارة الجدل خاصة بنشر صور جريئة لها عبر حسابها على «إنستجرام»، كان من بينها، صورها بالمايوه، بعدما أعلن زوجها الكندي أنها تركت ابنتها بلا مأوى.