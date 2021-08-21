حفل زفاف تصدر السوشيال ميديا.. 12 معلومة عن وليد مقداد ونور

محمد اسماعيل - القاهرة - اجتاح حفل زفاف وليد مقداد، مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، بعدما احتفل بزفافه، مساء الخميس، في الأردن.

وأقيم الفرح في الأردن، وحرصت أسرة وليد أن يكون العرس محدود الحضور بسبب فيروس كورونا والتزاماً بالقرارات الحكومية حول المناسبات والحفلات والتجمعات.

في إطار ذلك يستعرض "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن وليد مقداد وزوجته نور غسان مقداد.

- الزوج وليد مقداد، أحد نجوم قناة طيور الجنة، نجل خالد مقداد، مؤسس قناة طيور الجنة.

- يبلغ من العمر 21 عاما.

- قدم وليد مقداد مجموعة كبيرة من الأغاني والكليبات والأناشيد الخاصة بالأطفال.

- قدم أيضا عدة برامج للأطفال إلى جانب أخيه الأصغر المعتصم بالله مقداد، والذي يعرف باسم "عصومي".

- يمتلك وليد مقداد مع أخيه المعتصم بالله مقداد قناة "عصومي ووليد" على موقع يوتيوب للفيديوهات.

- أما الزوجة تدعى نور غسان مقداد، وهي حفيدة خال خالد مقداد والد وليد.

- ولدت في عمان "الأردن" عام 1999.

- تبلغ من العمر 21 عاما أيضا.

- تمتلك نور غسان الجنسية الأردنية، وهي على الديانة الإسلامية.

- حاليا مقيمة في دولة الكويت إلى جانب والدها غسان مقداد، والذي يمتلك الجنسية الأردنية.

- ارتدى وليد في حفل الزفاف بدلة سوداء مع قميص باللون الأبيض ونسق معها بنطلون وحذاء باللون الأسود، واعتمد رابطة عنق بنفس اللون.

- أما نور الزوجة، فارتدت فستانا باللون الأبيض مزودا بأكمام طويلة، مزينا بتطريزات باللون الفضي، ونسقت مع إطلالتها "طرحة" فستان طويلة باللون الأبيض.