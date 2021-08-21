دون الشعور بالذنب.. إليك 5 نصائح لاتباع نظام غذائي صحي لفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إنقاص الوزن ليس بالمهمة السهلة، إنها تتطلب الكثير من التصميم والعمل الجاد، ولا تبشر بأي نتيجة إيجابية، يعود الأمر كله إلى الطعام الذي تتناوله وكم الدهون التي تحرقها في نهاية اليوم.

ومع ذلك، إذا كنت ممن قرروا التخلص من بضعة كيلوجرامات، فهذه مسألة وقت فقط عندما تبدأ في الشعور بالذنب على كل شيء، الأطعمة التي تتناولها، والتمرين الذي تفتقده، وخيارات الشراب التي تقوم بها، كل شيء سوف يطاردك، ومع ذلك، هناك طرق يمكنك من خلالها التخلص من هذا الندم وتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها، وفقا لموقع timesofindia.

اختر الطعام المناسب

عندما تكون في رحلة إنقاص وزنك، فإن الشيء الذي من المرجح أن يؤثر على جسمك وعقلك هو الطعام الذي تتناوله، نظرًا لأنك تأكل بتهور، فلن تكتسب بعض الكيلوجرامات الإضافية فحسب، بل ستؤذيك بالشعور بالذنب من تناول الكثير.

لتجنب ذلك لتعيش حياة خالية من الشعور بالذنب، املأ طبقك بالأطعمة المغذية والصحية والمرطبة، اختر الكربوهيدرات المناسبة، وانتقل إلى الدهون الصحية واستثمر في الخضار والفواكه الطازجة، يجب أن تكون الأطعمة الغنية بالألياف هي الأطعمة التي تختارها لأنها تساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن كما أنها تحافظ على مشاكل الجهاز الهضمي.

لا تشدد على تناول الكربوهيدرات والدهون

عندما تقرر إنقاص بعض الوزن، ستجد نفسك تقيد تناول الكربوهيدرات والدهون، وهو أمر جيد، حتى تبدأ في إثبات أنها ضارة بصحتك العامة.

في مثل هذه الأوقات، ما يمكنك فعله هو تعلم التمييز بين الكربوهيدرات الجيدة والسيئة وكذلك الدهون الصحية وغير الصحية.

الكربوهيدرات الجيدة والمعقدة غنية بالألياف وهي رائعة لصحتك، إنه يبقيك مشبعًا لفترة أطول ويحافظ على الأطعمة عالية السعرات الحرارية، بينما يوفر أيضًا لجسمك الطاقة المطلوبة.

وبالمثل، فإن الدهون الصحية، والمعروفة أيضًا باسم الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة مفيدة لصحة قلبك وتحافظ على مستوى الكوليسترول لديك، عدم تضمين هذه الأطعمة سيحد فقط من الأطعمة الصحية والتغذية لجسمك.

ومع ذلك، لا تشدد على تناول النوع الصحيح من الكربوهيدرات والدهون، الضغط النفسي سيزيد فقط من فرصك في اكتساب المزيد من الوزن.

اشرب الكثير من الماء

البقاء رطبًا هو المفتاح لجسم صحي، يلعب الماء دورًا مهمًا في ضمان الأداء السلس للجسم وحماية صحتنا من الأمراض الضارة، يحافظ على رطوبتنا ويمنعنا من المضاعفات التي يمكن أن تؤدي إلى حالات طبية خطيرة، بصرف النظر عن ذلك، فهو يساعد أهدافنا في إنقاص الوزن بشكل كبير، بالإضافة إلى جعلك تشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت، فإنه يسمح لك بتقليل السعرات الحرارية الزائدة، والتي عادة ما تكون مصدر شعورك بالذنب.

استمر في التحرك

إن تحديد أولويات التمرين وأي نوع آخر من الأنشطة البدنية أمر بالغ الأهمية إذا كنت تريد أن تأكل ما تريد دون أي شعور بالذنب، يجب أن يكون هناك توازن بين ما تأكله وما تخسره، إذا كنت لا ترغب في التنازل عن نظامك الغذائي ولا تزال ترغب في الحفاظ على وزن صحي، فإن التمرين هو المفتاح، تساعدك الحركات الجسدية على عيش حياة خالية من الهموم، حيث لا داعي للقلق بشأن ما تأكله.

قم بتخزين وجبات خفيفة صحية ولذيذة

أسوأ شيء يمكننا القيام به أثناء رحلة إنقاص الوزن هو تناول وجبات خفيفة غير صحية ثم نأسف لذلك لبقية اليوم، بدلاً من ذلك، ما يمكنك فعله هو تخزين وجبات خفيفة صحية ليست فقط مُرضية ولذيذة، ولكنها مشبعة في نفس الوقت، تشمل بعض الوجبات الخفيفة الصحية المكسرات والفشار والتوت وأطعمة الحبوب الكاملة وسلطات الخضار.