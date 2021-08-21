بورتريه ومكياج.. أفكار لهدايا تسعد زوجتك في المناسبات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تنتظر كل زوجة الهدية التي يقدمها لها زوجها في المناسبات المختلفة، ويحاول بعض الأزواج البحث عن الهدية المناسبة لشريكة الحياة، ويقع البعض في حيرة من أمره عند اختيار الهدايا، ويستعرض «هُن»، مجموعة من الهدايا التي يمكن تقديمها للزوجات في المناسبات المختلفة.

اشتري البرفان المفضل لها

بعض السيدات لديهن نوع برفان معين يعتادون على استخدامه، ويعتبر شراء البرفان المفضل للزوجة من الهدايا التي تفضل الحصول عليها في المناسبات المختلفة.

دعوة على عشاء رومانسي

بحسب ما ذكره موقع «ashaher»، تفرح بعض الزوجات بالعشاء الرومانسي، حيث يعتبر من الهدايا المناسبة لبعض السيدات.

كريمات تجميل البشرة

وذلك للسيدات التي تفضل مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة.

ساعات نسائية

فهى من الهدايا التي تجذب بعض السيدات.

مكياج

يعتبر المكياج من الأمور الأساسية في حياة كل سيدة، لذلك تفضل المرأة امتلاك المكياج فهي من الهدايا المميزة لها.

حافظة قهوة

وهي من الهدايا المناسبة للسيدات التي تفضل تناول المشروبات في الصباح.

ملابس جديدة

اختيار قطعة ملابس جديدة كهدية للزوجة من الأمور التي تسعدها.

باقة ورد

تعشق النساء الورود فهو خير معبر عن الحب، ويمكن للزوج اختيار باقة ورد من زهورها المفضلة وإلحاقها بعبارات التهنئة مصحوبة بكلمات من الحب.

الشيكولاته

فتعتبر من أجمل هدايا أعياد الميلاد لبعض الزوجات، بسبب حبهن للشيكولاته لذلك يفضل تقديمها بشكل جديد ومختلف.

المجوهرات

يفضل إهداء الزوجة بعض المشغولات الذهبية في حالة المقدرة المادية على ذلك، فهي من أفضل الهدايا لبعض الزوجات مثل خاتم أو سلسلة أو أسورة.

بورتريه بصورة الزوجة

من الهدايا المميزة التي تتفاجئ بها الزوجة وهي من أفضل هدايا عيد الميلاد.

كتاب

شراء كتاب تتمنى أن تقرأه الزوجة من الهدايا المميزة.