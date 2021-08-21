احذر.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء البارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن أن يؤثر الماء البارد سلبًا على جهازك الهضمي، ما يؤدي إلى حدوث تباطؤ، كما أنه يضيق الأوعية الدموية، أما تناول المياه الدافئة فإنها تساهم في توسع الأوعية الدموية بشكل أكبر.

لا يعني ذلك منع تناول الماء المثلج، إنما يُفضل فقط تناوله أثناء التمارين الرياضة أو إذا كان المناخ حارا، غير ذلك ينصح الأطباء بعدم تناول الماء البارد، لأسباب عدة نوردها بحسب موقعي "thelist " و""food.ndtv".

- تقيد الهضم:

الماء المثلج يقيد الأوعية الدموية، وبالتالي يقيد الهضم، كما أنه يعيق العملية الطبيعية لامتصاص العناصر الغذائية أثناء الهضم.

أيضا يتم تحويل تركيز الجسم عن الهضم لأنه يحاول تنظيم درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الماء، ما قد يؤدي في الواقع إلى فقدان الماء ويجعلك تشعر بالجفاف.

- التهاب الحلق:

خاصة بعد الأكل، إذ تؤدي إلى زيادة فرص إصابتك بالتهاب الحلق وانسداد الأنف وتراكم المخاط الزائد (الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي)، والذي يشكل الطبقة الواقية من الجهاز التنفسي، وعندما يصاب الجهاز بالاحتقان، يصبح عرضة للعديد من الالتهابات الالتهابية.

- يمنع تكسير الدهون:

يقول الخبراء أيضًا إذا كنت تشرب الماء المثلج بعد وجبتك مباشرة، فإن درجة الحرارة المبردة ستجمد الدهون من الأطعمة التي تناولتها للتو، ما يجعل من الصعب على جسمك تكسير الدهون غير المرغوب فيها في جسمك.

- يقلل معدل ضربات القلب:

أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن الماء البارد قد يلعب دورًا في خفض معدل ضربات القلب، ويفترض أن شرب الماء المثلج يحفز العصب القحفي العاشر، وهو جزء مهم من الجهاز العصبي الذاتي للجسم، وعندما تستهلك الماء البارد، فإن درجات حرارة الماء المنخفضة تحفز العصب على التسبب في انخفاض معدل ضربات القلب.

- مشاكل التنفس:

إذا كنت تتناول الماء المثلج بانتظام، فقد تواجه مشاكل في الجهاز التنفسي حيث يمكن أن تسبب انسداد أنفك كما أنه يخلق العديد من مشاكل التنفس الأخرى التي تحتاج إلى العلاج، ولكن عندما تتناول أي شيء دافئ مثل الماء الدافئ والحساء، فهذا يساعدك على فتح مجرى التنفس والعمل بشكل أفضل.