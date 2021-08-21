انتبه.. 6 عادات غذائية خاطئة تزيد خطر الإصابة بالالتهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الالتهاب أمر طبيعي من استجابات أجسامنا الطبيعية، فعندما تتعرض أجسامنا للإصابة، فإنها تستخدم الالتهاب كوسيلة لإيصال المشكلة إلى جهاز المناعة لدينا.

وعلى الرغم من أننا بحاجة إلى مستويات معينة من الالتهاب، إلا أنه يمكن أن يوجد بمستويات غير صحية تضر بصحة أجسامنا أيضًا.

وهناك العديد من العادات الغذائية الخاطئة التي يمكن أن تزيدمن خطر الإصابة بالالتهاب، نذكرها لكم وفق ما أورد موقعا "eatthis" و"timesofindia".

- الطهي دائما بالسمن:

تحتوي العديد من أنواع السمن على دهون متحولة معروفة بأنها تسبب الالتهابات، حيث وجدت دراسة من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الدهون المتحولة لها علاقة قوية بالالتهاب لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث وبعد انقطاع الطمث.

- تناول الطعام في وقت متأخر من الليل:

قد لا يدرك بعض الناس أن الالتهاب يمكن أن يكون ناتجًا عن أكثر من مجرد أنواع الطعام الذي تتناوله، إذا كنت تتناول عشاء متأخرًا أو تتناول وجبة خفيفة قبل النوم ، فقد تعاني من زيادة الالتهاب.

ووجدت دراسة نشرت في PLOS One علاقة بين تناول وجبات أكبر في المساء وزيادة مستويات الالتهاب، ليس ذلك فحسب، بل تزداد عدد السعرات الحرارية المستهلكة.

- تناول الكثير من اللحوم الحمراء:

هناك مركبات تحدث بشكل طبيعي تسمى (AGE) والتي توجد في بعض الأطعمة عند إضافة كميات كبيرة من الحرارة، على سبيل المثال ، يمكنك العثور على مستويات عالية منها في اللحوم الحمراء.

تم ربط تناول الكثير من العناصر الغذائية الضارة بالتسبب في التهاب في الجسم ، كما أن اللحوم الحمراء هي إحدى المجموعات الغذائية التي تحتوي على أعلى مستويات من العناصر الغذائية المناعية، حيث تتأثر أيضًا مستويات AGE في الطعام بشكل مباشر بطريقة الطهي ، حيث ترتبط أشياء مثل الشوي والشواء والقلي بمستويات متزايدة من AGEs, وقد يكون لطهي اللحوم ، وخاصة اللحوم الحمراء ، بهذه الطرق تأثيرات التهابية على الجسم.

- تناول المكملات الغذائية عندما لا تستطيع تناول وجبة مغذية:

لا يمكنك الحصول على كل التغذية التي تحتاجها من أقراص الفيتامينات، ولهذا يطلق عليها مكملات، حيث تساعدك الفيتامينات المتعددة فقط على سد فجوة المغذيات، ولا يمكنها تعويض تخطي الوجبات والأطعمة الكاملة.

- تخطي الحلويات تمامًا:

أشارت دراسة صغيرة في عام 2018, أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70 % من الكاكاو، والتي يمكن أن يكون لها خصائص مضادة للالتهابات وبالتالي يجب أن تستهلكها.

- استهلاك المزيد من الخبز الأبيض

يمكن أن يؤدي تناول الكربوهيدرات المعالجة بشكل منتظم مثل الخبز الأبيض إلى عدد من المشكلات الصحية غير المرغوب فيها، ووفقًا لدراسة وجدت في Mediators of Inflammation ، فإن الكربوهيدرات المصنعة والسكر المكرر يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بالالتهابات.

هذا لأننا عندما نأكل الكربوهيدرات بكميات أعلى من السكر المضاف ، فإنها ترفع بسرعة مستويات السكر في الدم في أجسامنا، بينما تعمل أجسامنا على معالجة هذه السكريات، فإنها تستجيب للالتهابات.