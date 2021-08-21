10 أطعمة ومشروبات تساعد على تقليل الشهية ونجاح الرجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لفقدان الوزن، تحتاج بشكل عام إلى تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا، لذا يجب تناول مجموعة من الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وفقدان الوزن، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

1- سمك السالمون:

يعتبر مصدرًا قويًا للبروتين ومصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد ثبت أن هذه الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة تحفز التغيرات الهرمونية التي تثبط الشهية بشكل كبير، كما أنه مصدر جيد لفيتامين د الذي يلعب دورًا مهمًا في التمثيل الغذائي للدهون وإدارة الوزن.

2- اللوز:

باستثناء تعزيز ذاكرتك، يعتبر اللوز أيضًا مصدرًا رائعًا للدهون الصحية، والتي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

3- القهوة:

يمكن أن يساعد تناول القهوة، وخاصة منزوعة الكافيين، في تقليل الجوع لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

4- الشوكولاتة الداكنة:

قد يساعد تناول الشوكولاتة الداكنة أو مجرد شمها في تقليل الشهية والرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

5- الزنجبيل:

قد يساعد في تقليل الشعور بالجوع، ووجدت إحدى الدراسات أن تناول الزنجبيل في وجبة الإفطار قلل من الشعور بالجوع بعد الوجبة.

6- دهون أوميجا 3:

قد تساعد دهون أوميجا 3 في تقليل الجوع للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

7- التفاح:

التفاح يعد مصدر كبير للألياف القابلة للذوبان والبكتين، وتستغرق هذه الألياف الضخمة وقتًا في المضغ، مما يسمح للمعدة بإرسال إشارات إلى المخ عندما تشعر بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام، كما يحتوي التفاح أيضًا على الألياف التي تشبع الجوع، مما سيبقي بطنك ممتلئًا لفترة طويلة ويمنعك من الوصول إلى الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

8- الزبادي:

تحافظ البكتيريا الحية الموجودة في الزبادي على الجهاز الهضمي، كما أن الزبادي مصدر كبير للبروتينات والفيتامينات والمعادن والمغذيات الدقيقة الأخرى التي يسهل هضمها، وبفضل احتوائه على الثيامين، يساعد ذلك في الحفاظ على الشهية، كما يعزز الزبادي المناعة، ويطور مقاومة لمحاربة الأمراض ويساعد في إنقاص الوزن.

9- البيض:

لقد ثبت أن البيض يجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول ويثبط هرمون جريلين الذي يعمل كمحفز للشهية، كما أنه يحتوي على بروتين عالي الجودة يمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويمكن أن يكون البيض إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في تقليص محيط الخصر لديك، والقضاء على الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

10-الأفوكادو:

الأفوكادو مليء بالأحماض الدهنية الأحادية والألياف الصحية.، وستغرق هذه الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وقتًا طويلاً للهضم وبالتالي تجعلنا نشبع لفترة أطول، كما يعتبر الأفوكادو مصدرًا ممتازًا للألياف القابلة للذوبان، حيث يبطئ عملية الهضم، وعلى الرغم من أن الأفوكادو غني بالسعرات الحرارية والدهون، إلا أن ثمرة الأفوكادو يوميًا يمكن أن تساعدك في الحصول على قلب أكثر صحة وتوهج البشرة وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتقليل الشهية.