رنا سماحة تتصدر تريند «جوجل».. أعلنت حملها في فيديو

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت المطربة رنا سماحة، تريند موقع البحث الشهير «جوجل»، على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلانها نبأ حملها، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل فيديو رنا سماحة

وخلال مقطع الفيديو، ظهرت «رنا»، بفستان «كت» سيمون اللون، وبدت ملامح الكبر على بطنها، معلنة حملها لمتابعيها، إذ أرفقت تعليقا، معبرة عن سعادتها البالغة، قائلة: «إحساس كبير، شعور خطير، بحاجة جامدة بتربطنا».

تفاعل المتابعين مع الفيديو

وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعل الآلاف من المتابعين، الذين بادروا بتقديم رسائل التهنئة والمباركة للمطربة الشابة، فجاء من بين التعليقات، «ربنا يقومك بالسلامة يا أحلى مامي»، «يجي بالسلامة يارب وتقري عينك بيه».

رنا سماحة تثير الجدل بأحدث إطلالة مع زوجها

وفي فبراير الماضي، نشرت رنا سماحة، مجموعة من الصور، التي جمعتها بزوجها الملحن سامر أبو طالب، خلال خضوعهما لجلسة تصوير جديدة.

إطلالة رنا سماحة في جلسة التصوير

وخلال جلسة التصوير، ظهرت «رنا» مرتدية قميص طويل حد الركبة أبيض اللون، مع تسريحة شعر انسيابية، ولم ترتد بنطالا أسفله، وهو ما كشف عن ساقيها وعرضها للجدل، ولم ترتد شيئا بأرجلها، إذ ظهرت حافية القدمين هي وزوجها.

رنا سماحة توضح كيفية تعاملها مع زوجها الزملكاوي

وخلال تصريحات إعلامية لها من قبل، كانت كشفت المطربة رنا سماحة، عن كيفية تعاملها مع زوجها الزملكاوي، وذلك خلال إقامة أي مباراة تجمع بين الأهلي والزمالك، موضحة أن زوجها متعصب، لكنها تعرف كيفية الفصل بين علاقتهما والتشجيع.

ومن جانبه، قال زوجها الملحن، «أنا بحاول أمسك أعصابي، وهي فيها ميزة لما بتلاقيني متضايق بتشجع بإيديها اليمين، وبتطبطب عليا بالشمال».

حفل زفاف رنا سماحة وزوجها

وخلال العام الماضي، احتفلت رنا سماحة بزواجها من الملحن سامر أبو طالب، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى.