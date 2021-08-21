وجبة إفطار خفيفة.. طريقة عمل الأومليت بالخضار والجبنة الرومي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في الساعات الأولى من الصباح، يبحث الكثيرون عن وجبة خفيفة وسهلة التحضير، كي يتم تناولها في وقت الإفطار، وتعد وجبة الأومليت بالخضار والجبنة الرومي، من الأكلات سهلة الإعداد، والتي تتميز بمذاقها الشهي، لذلك نقدم طريقة عمل الأومليت بالخضار والجبنة الرومي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الأومليت بالخضار والجبنة الرومي

بيض

لبن

جبنة رومى مبشورة

طماطم مفرومة

بقدونس مفروم

كاتشب

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير أومليت بالخضار والجبنة الرومي

إخفقى البيض مع اللبن والكاتشب واضيفى الملح والفلفل الأسود

إخلطى الطماطم والبقدونس المبشورين مع الجبنة الرومى المبشورة

ضعى القليل من الزيت فى طاسة ثم ضعى خليط اللبن والبيض وأضيفى على الوجة خليط الجبنة والخضار ووزعيه

إقلبى الأومليت حتى تمام النضج

قدميه وزينيه بالبقدونس المفروم

أومليت البيض بالبطاطس

مقادير عمل أومليت البيض بالبطاطس

بطاطس مسلوقة مهروسة

بصل مفروم

لبن

ملعقة كبيرة دقيق

ثوم مهروس

2 بيضة

بقدونس مفروم

ملح

فلفل اسود

زيت

طريقة تحضير أومليت البيض بالبطاطس

إخلطي البطاطس مع باقى المكونات حتى تحصلى على قوام سائل غليظ

صبي الخليط فى طاسة بها القليل من الزيت حتى تتشكل أقراص

إقلبيها على الوجة الآخر حتى النضج

قدمي الأومليت مع بقدونس مفروم للتزيين

أومليت إسباني

مقادير عمل أومليت أسبانى

بيض

بصل

فلفل ألوان

بطاطس

كزبرة خضراء

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير أومليت إسباني

قطعي البطاطس مكعبات صغيرة ثم قطعي الفلفل الألوان مكعبات صغيرة

قطعي البصل مكعبات صغيرة ثم ضعي الخضروات المقطعة في طاسة بها زيت على النار

افرمي كزبرة خضراء وضيفيها ثم اخفقي البيض جيدا و ضيفي البيض وملح وفلفل

انقلي البيض في طاجن فرن وادخليه فرن ساخن