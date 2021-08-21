مهمة جدا لصحته.. حيل بسيطة لإدخال «اللحوم» في طعام رضيعك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تشعر الأمهات بالحيرة حول ما يمكن تقديمه من أغذية مفيدة تناسب الطفل في مرحلة الرضاعة، كما يفضل أن يتناول الرضع اللحوم في عمر 8-10 شهور، وذلك لأن مخزون الحديد الذي تراكم داخل الطفل في أثناء الحمل يبدأ في النقصان بعد الشهر السادس أو السابع، ومن الطرق التي تساعد على إدخال اللحوم في طعام الرضع، كما ذكرها موقع «pinterest».

حيل بسيطة لإدخال اللحوم في طعام الرضع

يجب أن تكون الأطعمة المقدمة للطفل لينة وسهلة المضغ.

يجب أن تكون الأطعمة المقدمة للأطفال لينة وسهلة المضغ، وتقدم مفتتة أو مقطعة قطعًا صغيرة ومهروسة أو مفرومة، وذلك لعدم مقدرتهم على مضغ الطعام بشكل فعال، ويجب عدم إضافة الملح إلى الطعام إذا كان عمر الطفل أقل من عام.

إزالة الدهن والجلد

يجب إزالة دهون اللحوم والجلد عن طريق سلقه ثم فرمه وتقطعيه قطعًا صغيرة، حتى يستطيع الطفل مضغه.

إضافة الخضار

يجب الحرص على إضافة اللحم المفروم إلى نوع الخضار المفضل للطفل، مثل مهروس الكوسة أو البطاطس وخلطها معا.

تقديم اللحم مع المشروم

فهو من الخضروات المفيدة للجسم ولكن يجب التأكد من طهيها بشكل جيد.

سلق اللحم بعد تقطعيه.

تحضير اللحم المفروم مع البطاطس.

فيمكن سلق البطاطس بعد تقشيرها وتقطيعها ثم هرسها وخلطها مع الحليب، وإضافة ثمرة طماطم مقشرة واللحم المفروم بعد السلق وخلطها في الخلاط قبل التقديم.

نصائح متبعة عند تغذية الطفل

ومن نصائح التي يجب اتباعها عند إطعام الطفل كما ذكرها موقع «Authority Nutrition».

الابتعاد عن اللحوم الباردة والهوت دوج.

تجنب الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.

الابتعاد عن تسخين اللحوم أكثر من مرة.

الابتعاد عن قلي اللحوم للأطفال.