حذف صورتها وألغى متابعتها.. محمد عطية يثير الجدل حول علاقته بميرنا الهلباوي: مجنونة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من إلغاء متابعتهما لبعضهما البعض خلال الساعات القليلة الماضية، وكذلك حذف كل منهما لصور الآخر على حساباتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو ما أثار الشكوك حول انفصالهما من جديد، وجه الفنان محمد عطية رسالة تهنئة لخطيبته الكاتبة والبلوجر ميرنا الهلباوي، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ29.

رسالة محمد عطية لـ ميرنا الهلباوي

ونشر «عطية» عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، صورة لـ ميرنا الهلباوي، ووجه لها من خلالها رسالة بالإنجليزية، قائلا: «عيد ميلاد سعيد يا فسفوسة، إبقِ جميلة وقوية ومجنونة».

إلغاء متابعة وحذف صور

وكان الفنان محمد عطية أثار الجدل بعلاقته بخطيبته ميرنا الهلباوي، بعدما تبادل كل منهما إلغاء متابعة الآخر عبر حساباتهما بتطبيق «إنستجرام»، فضلا عن حذفهما للصور التي جمتعهما معا، عقب عودة علاقتهما والتي أعقبت انفصالهما قبل أشهر قليلة.

رسائل غامضة من ميرنا الهلباوي بعد إلغائها متابعة محمد عطية

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشرت «ميرنا»، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع «انستجرام»، صورة جديدة لها، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، ودونت عليها رسالة طويلة غامضة، جاء مضمونها، أنها قد تعلمت دروسًا جديدة قاسية في عامها الماضي، لكنها كانت ضرورية خلال رحلة بحثها عن حقيقتها.

‎وتابعت حديثها، قائلة: «عام من الإقبال على كل ما هو جديد والتغلب على مخاوفي. عام جديد من الأحلام والفراشات والضحكات والأحضان الدافئة..عام جديد من الإقبال على الحياة بكل ما أوتيت من قوة وتجاهل دماء قلبي التي زينت طريقي..عام جديد مني أنا كما عهدت نفسي دائمًا.. أرمم نفسي وأزيّن ثقوب روحي بورود من حقل الحياة حتى لو شائكة».

وتمنت «ميرنا»، خلال رسالتها، أن تعيش حالة من الهدوء اللطيف في عامها الجديد، وتجدد محاولاتها في مواجهة صعاب الحياة، والابتسام دائما ومواجهة الجميع.