درة تشارك المتابعين جلسة تصوير فستانها المفضل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور من جلسة تصوير أثناء حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي، الذي شاركت فيه قبل فترة.

ونشرت «درة» صورها وهي مرتدية فستان طويل من اللون «الأزرق الملكي» دون أكتاف، ذو فتحة من الساق، كما أنها علقت على الصور بأن هذا الفستان هو أحد فساتينها المفضلة.

وتفاعل معها متابعيها في التعليقات على الصور: «ذوقك يجنن» «إيه الجمال دا» «قمر» «بتجنني» «ملكة الأناقة والبساطة».

وكانت الفنانة درة تألقت في مهرجان كان السينمائي، بالعاصمة الفرنسية باريس، إذ أنها خطفت الأنظار بارتدائها أكثر من إطلالة مميزة، منهم ارتدائها فستان من الشيفون المُرصع بالتطريزات اللامعة باللون الموف، بدون أكمام، ومتداخل مع اللون الأسود، مع تسريحة شعر انسيابية، ومكياج ترابي مميز وغير متكلف، كما اعتمدت على المجوهرات البسيطة، مع حقيبة سوداء صغيرة، وعلقت وقتها، على الصور «السجادة الحمراء الأسطورية»، مشيرة إلى أن ماركة المجوهرات الراقية الأرجوانية التي ترتديها، وحقيبة اليد، ومصممة الفستان يمنى مصطفى.

وتألقت «درة» في إطلالة أخرى، وارتدت فستان أبيض لامع، وكان يشبه فساتين الزفاف البسيطة، كما تألقت في أحد العروض ببدلة كلاسيك باللون الأسود، قبل أن تخطفت الأنظار مؤخرًا، بفستان فاتح اللون، قصير مع اكستنشن، وان شولدر.

درة ترقص على مهرجان متغاظ

وقبل فترة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» للفنانة درة، وكانت ترقص وقتها بشكل هستيري على المهرجان الشعبي «متغاظ»، وأثار تفاعل رواد التطبيق.

وتألقت أيضًا «درة» في مقطع الفيديو وهي مرتدية جامبسوت أسود وظلت ترقص على المهرجان الشعبي «متغاظ»، وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على مقطع الفيديو المتداول «جميلة أوي، خفيفة، ورقصها حلو، هي بتعمل كدا ليه، قمر أوي».