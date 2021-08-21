الامارات | دانييل كريغ في مواجهة «الشرير» رامي مالك.. «جيمس بوند» يكشف عن عرضه الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن دانييل كريغ في مواجهة «الشرير» رامي مالك.. «جيمس بوند» يكشف عن عرضه الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن ينطلق العرض العالمي الأول للفيلم الجديد من سلسلة مغامرات جيمس بوند «نو تايم تو داي» بلندن في 28 سبتمبر المقبل، كما أفاد الحساب الرسمي للفيلم على «تويتر» أول من أمس. بينما ستنطلق عروض الفيلم في دور السينما بعد يومين من العرض الأول.

وكان من المقرر أن يقام العرض العالمي الأول في لندن في 31 مارس 2020، لكنه أرجئ مرات عدة بسبب جائحة كوفيد-19.

وحدد الموعد الجديد للعرض الأول 28 سبتمبر في قاعة «رويال ألبرت هول» الشهيرة في العاصمة البريطانية، والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 5900 مشاهد.

ومن المقرر أن يحضر العرض الممثل دانييل كريغ الذي يؤدي دور العميل السري البريطاني الشهير، والمنتجان مايكل جي. ويلسون وباربرا بروكولي والمخرج كاري جوجي فوكوناغا.

وفي الفيلم الذي يؤدّي فيه دانييل كريغ للمرّة الأخيرة دور العميل 007، يقرر جيمس بوند التقاعد ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا. لكن راحة باله سرعان ما تنقطع عندما يأتي صديقه القديم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» فيليكس ليتر طالباً منه المساعدة.

أما «الشرير» في القصة فيؤدي دوره الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك الذي فاز بجائزة أوسكار عام 2019 لأفضل ممثل عن تأديته دور مغني فرقة «كوين» الشهير فريدي ميركوري.

ومن أبرز المشاركين في الفيلم أيضاً الممثلان بن ويشو وكريستوف والتز والممثلات لاشانا لينش وليا سيدو وآنا دي أرماس.

وتؤدي المغنية الأميركية الشابة بيلي إيليش الأغنية الرسمية للفيلم بعنوان: «نو تايم تو داي».



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