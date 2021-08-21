الامارات | عروس تركض هاربة بفستان الزفاف في شوارع عمّان .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن عروس تركض هاربة بفستان الزفاف في شوارع عمّان .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو، يظهر فتاة بلباس عروس، وهي تركض هاربة في شوارع عمّان، وفق موقع "سرايا" الإخباري الأردني.

وتساءل الرواد، في منشورات لهم، تعقيبا على الحادثة، عن سبب هروب العروس بهذه الطريقة في الشوارع.

من جانبها، أوضحت الفتاة الهاربة بلباس عروس، أن ذلك كان ضمن جلسة تصوير متفق عليها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news