الامارات | سوزان نجم الدين تنسحب "غاضبة" من حوار تلفزيوني وتطلب: "شيل هذه السخيفة من هنا".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تنسحب "غاضبة" من حوار تلفزيوني وتطلب: "شيل هذه السخيفة من هنا".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسحبت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، من مقابلة تلفزيونية، ولم تتمالك دموعها.

وأذاعت قناة “إل بي سي” اللبنانية فيديو ترويجيا للقاء سوزان نجم الدين مع برنامج “المواجهة”، الذي سيعرض على شاشتها اليوم السبت، والذي يبين انفعال الممثلة في الكثير من اللحظات وبكاءها، حتى تظهر في نهاية البرومو وهي تعتذر عن عدم استكمال اللقاء.

وتظهر سوزان نجم الدين في إحدى لقطات برومو الحلقة وهي تبكي وتقول إنها أقسمت على أن لا تبكي لكنها لم تتمكن من الالتزام بهذا، بينما تظهر في لقطة أخرى وهي تبدي غضبها بعد عرض صورة لإحدى السيدات أمامها، وكان رد فعلها هو أنها طلبت من معدي البرنامج إزالة الصورة قائلة: “أرجوك أزح هذه السخيفة من هنا”.

كما يبين البرومو سوزان نجم الدين وهي ترفض الإجابة عن أحد الأسئلة، وقالت لمقدم البرنامج إنها مستعدة للإجابة عليه خارج التصوير وليس على الهواء.

وينتهي برومو لقاء برنامج “المواجهة” مع سوزان نجم الدين بانسحابها، دون تحديد السؤال الذي دفعها لذلك.

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