الامارات | لجين عمران تبكي وتكشف تفاصيل لأول مرة: أتمنى أي بنت تتجوز واحد مثل أبوي ! ... فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لجين عمران تبكي وتكشف تفاصيل لأول مرة: أتمنى أي بنت تتجوز واحد مثل أبوي ! ... فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطفت لجين عمران قلوب متابعيها بتأثرها وبكائها أثناء حديثها عن والدها، ليتفاعل محبو الإعلامية السعودية معها في التعليقات، معبرين عن إعجابهم الشديد بشخصية والدها.

كما كشفت لجين عمران تفاصيل لأول مرة عن مرض والدتها، وكيف تعامل معها والدها، مستنكرة عبارة: "رجالكم خونة"، ومتمنية لكل سيدة زوجا مثل والدها، وهو ما أثار الجدل في التعليقات بين المتابعين، فبينما اعتبر البعض أن لجين عمران تتحدث بكل صدق عن والدها، رأى آخرون أن هناك مبالغة في حديثها.

وقالت لجين عمران في حديثها عن والدها، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بو خش: "كل واحدة في الدنيا إذا الله كاتب لها السعادة، الله يرزقها بواحد مثل أبوي، يحبها مثل ما أبوي يحب أمي، الوفاء في غياب بني آدم نادر جداً، خلال الفترة اللي أمي كانت في المستشفى، أبوي ما كان يبطل يتكلم عن أمي ويحكي حكاوي كتير طول الوقت عنها دون توقف، لدرجة إن أمي قبل ما تدخل المستشفى كانت طابخة آكل وحطاه في الثلاجة.. أنا كنت أطبخ وجالنا أكل كتير من أصدقائنا وأحبابنا، لكن ما كان يبغي يأكل الأكل اللي بيتعمل أو ييجي".

وأضافت لجين عمران: "ما كان عنده مانع يأكل الأكل اللي موجود بقاله 3 أو 4 أيام، لأنه أكل أمي، أنا لليوم ما شفت واحد يحب واحدة قد ما أبوي كان يحب أمي، فلما تقول رجالكم خونة بزعل".

وانهارت لجين عمران بالبكاء واختتمت حديثها قائلة: "فأنا أتمنى أي بنت تتجوز واحد مثل أبوي.. والله.. قسم بالله كل واحدة في الدنيا إذا ربنا كاتبها السعادة يرزقها بواحد مثله، الوفاء نادر جداً جداً، وأبوي ما كان فيه بوفائه".

بكاء لجين عمران أثار جدلاً واسعاً وأشعل منصات التواصل الاجتماعي، كما أحيا ذكريات قديمة في قلوب متابعيها ليرسلوا لها بعد حديثها المزيد من كلمات المواساة والدعم وشاركوها تجاربهم.

ومن بين التعليقات على فيديو لجين عمران، والذي بكت فيه عند الحديث عن والدها: "هيه موقصدها بس أبوها القصد مثل حنان ووفاء واحترام الأب قليل في هذا زمان الزوج يكون كذا الله يرحم آبائنا ويحفظ إلى عايش ويمده بصحة وعافية يارب العالمين"، "انزين هو تأثر من مرضت زوجته.. ويفتقدها بحكم عشرة العمر وهم فعمر متقدم.. التحدي أن الرجل يكون وفي ف سنين شبابه وعنفوانه".

كما تضمنت بعض التعليقات كلمات ساخرة من حديث لجين عمران، ومن بينها: "برنامجهم يعني استايل امريكي وكذا ههههه اصلا كل بنت تقول يارب ارزقني زي ابوي لنه تحسبه مع أمها نفسها والأم بالليل تدعي عليه لنه رافع ضغطها"، يلا حركات بزران كل وحده تشوف أبوها أعظم أب عيب حركات البزران يالجين مسويه الطفلة وانتي حرمه كبيره الله يخلي كل اب لعياله مو ابوك بس اللي كل بنت تتمناه!! كل بنت تتمنى مثل ابوها ومافي اب يعوض عن اب ثاني"، "مبالغه و احساسي يقول لا تصدقيها مدري ليه .. لكن الله يحفظلها امها وابوها".

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