انتبهوا.. أشياء يجب تنظيفها كل يوم لتجنب تراكم البكتيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تنظيف المنزل من الأمور الضرورية للتخلص من الجراثيم والبكتيريا، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وهناك العديد من الأشياء يجب تنظيفها يوميا بشكل متكرر، نستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع "برايت سايت".

1. ألواح التقطيع:

نحن ندرك أن ألواح التقطيع ضرورية في كل مطبخ، ومع ذلك ، إذا لم يتم تنظيفها بعناية، فقد يعرضون صحة عائلتك للخطر، لذا من الأفضل أن يكون لديك أنواع مختلفة من ألواح التقطيع بحيث يمكنك استخدام واحدة لكل مجموعة غذائية (واحدة للفواكه والخضروات ، وواحدة للحوم ، وما إلى ذلك).

لذا يجب تنظيفها جميعًا بمنظف مضاد للبكتيريا والماء الساخن بعد استخدامها لإزالة أي بقايا طعام يمكن أن تلوث الطعام الطازج للوجبة التالية، فمن المهم أيضًا تجفيفها جيدًا، لتجنب الرطوبة التي تساعد على تكاثر الكائنات الحية الدقيقة.

وللقيام بذلك، وصى بغسلها بالليمون والملح، لمدة 5 دقائق على الأقل على لوح التقطيع.

2. الأواني الخشبية:

الخشب مادة مسامية للغاية تسمح بامتصاص العديد من المواد، وهذا يشمل بقايا الطعام والرطوبة، وبسبب ذلك يجب تنظيف الأواني المصنوعة من الخشب فور استخدامها قبل أن يمتص الخشب بقايا الطعام، يجب أيضًا التأكد من تجفيفها جيدًا قبل تخزينها ، لأن ذلك سيمنع تلوث الطعام اللاحق وانتشار البكتيريا.

3. المرحاض:

يعتبر المرحاض من الأماكن التي تكثر بها البكتيريا التي تسمى Escherichia coli ، والمعروفة بأنها تسبب الالتهابات، لذلك، يوصى بإجراء تنظيف عميق أسبوعيًا، للتأكد من خلو المرحاض من البكتيريا والإشريكية القولونية.

بالإضافة إلى ذلك, يجب أيضًا تطهير حوض الاستحمام كل أسبوعين أو أسبوعيًا، إذا تم استخدامه بشكل متكرر.

4. ستارة الحمام:

يعد تنظيف ستارة الحمام بعد كل استخدام لإزالة بقايا الصابون والحفاظ على تهوية المنطقة من أجل التخلص من الرطوبة وتكثيف البخار، أمرًا ضروريًا لمنع العفن من الانتشار في تلك المناطق الحساسة.

بالإضافة إلى روتين تنظيف الحمام المعتاد ، من المهم إجراء تنظيف أسبوعي عميق للستائر، وغسلها بقليل من صودا الخبز والصابون، لإزالة أي بكتيريا عليها.

5. المناشف:

تحتوي جميع المناشف، خاصة تلك التي تستخدمها بعد الاستحمام، على الكثير من البكتيريا والعرق والجلد الميت بسبب طريقة استخدامها، بالإضافة إلى ذلك، إذا لم نتأكد من تجفيفها تمامًا بعد كل استخدام، فيمكن أن تصبح النظام البيئي المثالي لتكاثر الجراثيم، لذلك ، يوصى بشدة بتغيير المناشف كل يومين وغسلها على الفور، ويفضل عند درجة حرارة عالية باستخدام منظف يحتوي على أكسجين نشط لاختراق النسيج والقضاء على البكتيريا، كما ينصح بتجنب خلطها بالملابس العادية.

7. إسفنجة المطبخ:

الإسفنجة من الأدوات التي نستخدمه لغسل الأطباق والأواني وألواح التقطيع ولمسح الانسكابات، لذا تعد أفضل طريقة للتخلص من البكتريا التي توجد بها وتطهيرها هي وضعها في الميكروويف بعد غسلها جيدا لمدة دقيقة إلى دقيقتين.

8. الوسائد:

يفضل غسل الوسائد كل 3 إلى 6 أشهر, اعتمادًا على نوع وكمية العرق لكل شخص، كما أن الوسائد تحمل العرق والجلد الميت والغبار والجراثيم، وبسبب ذلك وغيره من العوامل التي تجذب عث الغبار ، مما يجعلها أفضل مكان لتكاثرها، ما يسبب الحساسية ، والعيون المائية أو حكة ، والطفح الجلدي، وحتى زيادة خطر الإصابة بالربو.

9. الثلاجة:

تحتوي الثلاجة على جميع أنواع الأطعمة، لذلك من المهم تنظيم الطعام وفقًا لنوعه لتجنب التلوث المتبادل عند تخزين الأشياء في الثلاجة.

10. موقد البوتاجاز:

يمكن أن يصبح تناثر أو انسكاب الطعام الذي لا يتم تنظيفه على الفور وسيلة جيدة لنمو الميكروبات، لذا من الأفضل تنظيف الموقد بعد كل استخدام.

11. حوض المطبخ:

يمكن أن يؤدي تراكم بقايا الطعام والصابون إلى تكوين طبقات من الأوساخ، ويمكن أن تصبح هذه الطبقات أرضًا خصبة لكل من البكتيريا والفطريات، نظرًا لتلامسها المستمر مع الطعام، لتجنب حدوث ذلك ، من الأفضل تنظيف الحوض أسبوعيًا بمحلول مبيض معتدل.

12. الخلاط:

يجب تنظيفه بمنظف مضاد للبكتيريا والكثير من الماء بعد كل مرة يتم استخدامه، بالإضافة إلى ذلك ، بعد الاستخدام الثالث أو الرابع ، يوصى بإجراء تنظيف عميق للتخلص من بعض الروائح، ويمكنك فعل ذلك عن طريق خلط الخل والماء وصابون الأطباق، ما عليك سوى إضافة جميع المكونات وتشغيل الخلاط وتركها لكى تمتزج لمدة 5 دقائق، بعد ذلك ، اغسليه واتركيه حتى يجف تمامًا.