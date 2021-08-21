7 حيل سحرية تجعل حذاءك الجديد مريحا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نشعر بالضيق الشديد عندما يتسبب زوج جديد من الأحذية في ظهور بثور على أقدامنا مباشرة في اليوم الأول الذي نرتديه فيه أو عندما يترك خدشًا في كعوبنا العالية؟

يمكن تجنب هذه المضايقات بسهولة من خلال اتباع بعض الحيل، كما أورد موقع "brightside".

1. ستمنعك ضمادة على الأحذية من الإصابة بالبثور:

يمكن منع هذا الإزعاج بسهولة من خلال أخذ أي ضمادة وتثبيتها في حذائك وليس بقدميك، ويمكن وضعها أيضا في مكان خشن أو على المكان الذي يحك فيه قدميك، وستعمل الضمادة على تقليل الاحتكاك بين الجلد الرقيق لقدميك وحذائك.

2. تحميك الفوط الصحية من العرق والروائح الكريهة:

الفوط الصحية العادية لها وظائف أكثر بكثير مما اعتدنا على التفكير به، على سبيل المثال، يمكنهم بسهولة إزالة العرق والروائح من حذائك، وهناك عدة طرق يمكنك استخدامها، حيث يمكن وضع وسادة صحية للاستخدام اليومي على النعل مباشرة وسوف تمتص الرطوبة أثناء ارتداء الحذاء، وكلما قل العرق، كلما قلت فرص ظهور رائحة كريهة، علاوة على ذلك، يمكن وضع الفوط الصحية داخل الحذاء بعد ارتدائها، وستساعدك أيضًا على التخلص من الرائحة والعرق.

3- استخدم أغطية الكعب لجعل المنصات متساوية:

الأحذية التي تم ارتداؤها لسنوات هي عرضة لتلف الكعب ، مما قد يجعل المشي فيها غير مريح. لذا قبل أن ترتدي حذائك المفضل الذي مضى عليه عدة سنوات ، تحقق من الكعب. إذا كانت غير متساوية أو متضررة ، احصل على أغطية كعب ووضعها على الكعب.

4- استخدم الدنيم لإصلاح بطانة الكعب الممزقة:

أعطِ حذائك إصلاحًا سريعًا عندما تتمزق بطانة الكعب، ويعد الدنيم هو أحد أفضل المواد المستخدمة لهذا الغرض لأنه متين ومريح، ويمكنك أيضًا خياطة الدنيم على بطانة غير تالفة فقط لمنح قدميك بعض الراحة الإضافية.

5- وضع مزيل العرق على جوانب كعبك لتنزلقهما بسهولة:

في بعض الأحيان، قد يكون ارتداء الأحذية الضيقة أمرًا صعبًا ومؤلماً بعض الشيء، وسيساعد وضع مزيل العرق على الجوانب على انزلاق قدمك في الحذاء بسهولة.

6- ضع مزيل العرق لمنع ظهور تقرحات:

يمتلك مزيل العرق قوة سحرية أخرى، فهو يقلل الاحتكاك الذي تشعر به عند ارتداء حذائك، وقلة الاحتكاك تعني فرصة أقل لتكوين البثور، لذا ضعه في أي مكان تكون فيه قدمك عرضة للإصابة بالبثور.

7- رش قدميك أو حذائك ببودرة الأطفال لمنع ظهور البثور:

هذه خدعة أخرى لتقليل الاحتكاك المؤلم قبل أن ترتدي حذائك، وسيساعد هذا أيضًا على امتصاص أي رطوبة، وهو سبب آخر للبثور.