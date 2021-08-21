5 طرق تساعد على إزالة طلاء الأظافر دون استخدام "أسيتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

المانيكير من الأشياء الأساسية التجميلية التي لا تستغنى عنها أي فتاة، ومن استخدام العطر إلى معجون الأسنان، إليك 5 بدائل يمكنك تجربتها لإزالة طلاء الأظافر، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

1- معجون الأسنان:

كل ما عليكي هو فرك القليل من معجون الأسنان على أظافرك بفرشاة أسنان قديمة، ويحتوي المعجون على أسيتات الإيثيل الموجودة أيضًا في مزيل التلميع.

2- مزيل العرق:

طريقة أخرى لإزالة طلاء الأظافر هي استخدام مزيل العرق، فقط رشيه على أظافرك وافركيه بقطعة قطن.

3-معقم اليدين:

ضعي القليل من المطهر على كرة القطن وقومي بفرك أظافرك، وكرري هذه العملية حتى تحصلين على النتائج.

4- العطر:

تمامًا مثل مزيل العرق، قومي برش القليل من العطر على مناديل ورقية وقومي بفرك أظافرك.

5- مثبتات الشعر:

البخاخات التي تحتوي على الكحول المحمر هي ثاني أفضل بديل لمزيل طلاء الأظافر، ويمكنك استخدام مثبت الشعر لإزالة الطلاء عن طريق رشه على أظافرك.