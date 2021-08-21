عادات غذائية مهمة تحد من الإنفلونزا الموسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الدخاخني:

مع اقتراب نهاية فصل الصيف قد يصاب الكثيرون بأعراض الإنفلونزا الموسمية، وقد تكون الأسباب هي الاستنشاق أمام الرذاذ المحمول بالهواء طوال فترة فصل الصيف، للتخلص من الشعور بالحرارة المرتفعة والتعرق دون إدراك بأضرار بمروحة الرذاذ، أو انتقال الجراثيم من حولنا من أشياء نكثر من استخدامها؛ لتصل إلى الأنف أو الفم.

وتقدم الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، العادات الغذائية المهمة التي يجب اتباعها بهدف الحد من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية مع اقتراب نهاية فصل الصيف.

1- شرب الماء بكثرة والحرص على تناول الينسون والكراوية والزنجبيل وعصائر الليمون والرمان.

٢- الحرص على تناول الجوافة والبرتقال والفلفل الأخضر والألوان يوميًا.

٣- الاهتمام بتناول كوب من الشوربة ويفضل شوربة الدجاج يوميًا سواء مع الخضار أو لسان العصفور ويفضل إضافة الليمون إليها.

٤- الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه وبالأخص البرتقالية كالقرع والبطاطا الحمراء.

٥- الحرص على تناول كوب يوميًا من الماء الفاتر مضاف إليه ملعقة عسل نحل وعصير الليمون.

٦- الحرص على تدعيم أطباقنا بالأسماك والمحاريات والحبوب الكاملة.

7- يراعي تناول الأغذية الغنية بالبروبيوتك كالزبادي واللبن الرايب، وتناول القليل من لب عباد الشمس كسناكس.