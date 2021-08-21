قبل ساعات من حفل زفافه.. 4 زيجات في حياة الفنان أحمد سعد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد الفنان أحمد سعد، للزواج للمرة الرابعة من عارضة الأزياء علياء بسيوني، بعيدا عن عيون الإعلام بحضور أسرتي العروسين فقط، ولم تكن هذه الزيجة الأولى في حياة سعد بل سبقها ثلاث زيجات.

يستعرض «هُن» أبرز زيجات الفنان أحمد سعد قبل ساعات من اقامة حفل زفافه.

زيجات في حياة الفنان أحمد سعد

لبنى بيومي

كانت الزيجة الأولى في حياة الفنان أحمد سعد، هي لبنى بيومي وهي الزيجة الأولى في حياتها فهي أم أولاده، أنجب منها طفلان.

ريم البارودي

لم تستمر علاقة الثنائي طويلا، حيث دخلت الفنانة ريم البارودي في حياته، بعد الاشتراك في مسلسل «إحنا الطلبة»، وتطورت من صداقة إلى علاقة الحب ثم زواج سري.

سمية الخشاب

كانت الزيجة الثالثة في حياة الفنان أحمد سعد، الفنانة سمية الخشاب، وتم الزواج في حفل عائلي جمع المقربين فقط، بعد فترة طويلة من نفي وجود أي علاقة عاطفية بينهما.

واستمرت علاقة الثنائي لمدة عامين وانتهت بالطلاق والأزمات التي رى تصديرها بالبرامج التليفزيونية، حيث اتهمت سمية أحمد سعد بالاعتداء عليها بالضرب.

معلومات عن علياء بسيوني الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد

تعمل في مجال عروض الأزياء.

تقوم بعملها بين مصر والعاصمة الفرنسية باريس.

من أشهر ملاك معارض الأزياء في أحد أحياء القاهرة الكبرى.

من مواليد برج الأسد.

تشارك متابعيها بأدق لحظاتها خلال تناولها الوجبات المفضلة.

محبة للمكياج.

تشارك متابعيها بصور خلال تواجدها على شاطىء البحر.

هى الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد من خارج الوسط الفني.

سبب انفصال أحمد سعد وعلياء البسيوني

وكان اعلن الثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني انفصالهم بعد خطبة دامت 10 أشهر، وذلك في تصريح لبرنامج «ET بالعربي»، ولم يذكر أسباب الانفصال الذي جاء بشكل مفاجىء.