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طبيبة تكشف أعراض فيروس كورونا التي تظهر على العيون

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القاهرة - سمر حسين - صحة

اعراض فيروس كورونا التي تظهر على العيون

لم يقتصر الإصابة بفيروس على الأعراض المتعارف عليها، منها الحمى والسعال الجاف والإرهاق وفقدان حاسة التذوق والشم، بل ظهرت أعراض أخرى تتعلق بالعيون.

أوضحت الدكتورة أربين أداميان، أخصائية طب العيون الروسية، أن الفيروس التاجي المستجد يشكل خطورة على العيون، حيث يسبب تلف الأوعية الدموية داخل العين.

وأكدت «أداميان»، أن الفيروس التاجي يصيب الأوعية الدموية، مما يسبب خطر تجلط الدم والتهاب الأوعية الدموية وأحيانا يمكن أن يتسبب في الإصابة بالتهاب الملتحمة، بحسب ما أوردته تصريحاتها التي نشرها موقع «روسيا اليوم».

ويعتبر الغشاء المخاطي للعين بيئة مناسبة للغاية للفيروس التاجي المستجد، ولهذا السبب يمكن للفيروس البقاء في الغشاء المخاطي للعين فترة طويلة ويصيب سطحها، وغالبا ما يصيب كلتا العينين.

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أعراض الإصابة بفيروس كورونا من العين

تظهر الإصابة على العين من بعض الأعراض منها احمرار العين، حكة في الجفون، رهاب الضوء، تدمع غزيز، الشعور بوجود رمل في العين أو جسم غريب فيها، تشنجات وتورم الجفون وإفرازات ضبابية الرؤية.

وعند ظهور هذه الأعراض، نصحت طبيبة العيون بضرورة استشارة الطبيب المختص فور الشعور بعدم وضوح الرؤية أو ظهور بقع أمام العين وحتى فقدان الرؤية.

أعراض فيروس كورونا 

ومن أعراض فيروس كورونا الأكثر شيوعا

آلام وأوجاع.

التهاب الحلق.

إسهال.

التهاب الملتحمة.

صداع.

فقدان حاستي التذوق أو الشم.

طفح جلدي.

تغير في لون أصابع اليدين.

تغير في لون أصابع القدمين.

الأعراض الأكثر خطورة 

صعوبة أو ضيق في التنفس.

ألم أو ضغط في الصدر.

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة.

وبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية تزداد الاعراض الخطيرة لبعض الفئات منهم:

كبار السن.

التقدم في العمر.

أمراض القلب الخطيرة مثل فشل القلب أو مرض الشريان التاجي.

اعتلال عضلة القلب.

الإصابة بداء السكري.

السمنة.

ارتفاع ضغط الدم.

ضعف الجهاز المناعي.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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