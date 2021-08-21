«عام من جلد الذات».. رسائل غامضة من ميرنا الهلباوي بعد إلغائها متابعة محمد عطية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الكاتبة والبلوجر الشابة ميرنا الهلباوي صورة جديدة لها مع متابعيها بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ29 ودونت عليها مجموعة من الرسائل والكلمات الغامضة وذلك بعد ساعات من إلغائها متابعة خطيبها الفنان محمد عطية وحذف صورهما على تطبيق تبادل الصور والفيديوها «إنستجرام».

ونشرت ميرنا الهلباوي على صفحتها الشخصية بتطبيق إنستجرام منشورًا مطولاً جاء فيه: «اليوم مر عام آخر من عمري..عام أدركت فيه دروسًا جديدة.. قاسية ممكن، ولكنها كانت ضرورية في رحلة البحث عن الحقيقة..عام تسارعت فيه ضربات قلبي بمنتهى العنف.. تارة في الفرح وتارة أخرى في الحزن وكل ما كنت أتمناه هو السكينة...عام من لوم نفس وجلد ذات ظل يأكل أجزاء من روحي حتى أوشكت على التبخر».

وتابعت: «‎اليوم أستقبل عام جديد..عام أتمنى فيه أن أصبح أقل تجريحًا لذاتي وأكثر تقديرًا لروحي..عام أتمنى فيه التصالح مع فكرة النهاية والفشل وتقبُل إسدال الستار..عام أتمنى فيه الإيمان بأن لكل شئ نهاية دون الخوض في مهاترات تقتص من سكينة نفسي».

‎وواصلت:«عام أتمنى فيه إدراك أن الاختباء من العالم الكبير لن يفيدني بشئ.. ضعِ ابتسامتك وواجهي الجميع...عام أتمنى فيه الهدوء اللطيف مثل الأوقات التي أنظر فيها للشجر من حولي وأبتسم...عام آخر من تقدير كل النعم التي أنعم الله بها عليّ..عام جديد من المحاولة والسقوط والمحاولة مرة أخرى».

الهلباوي: أرمم نفسي وأزيّن ثقوب روحي

‎واستطردت:«عام من الإقبال على كل ما هو جديد والتغلب على مخاوفي. عام جديد من الأحلام والفراشات والضحكات والأحضان الدافئة..عام جديد من الإقبال على الحياة بكل ما أوتيت من قوة وتجاهل دماء قلبي التي زينت طريقي..عام جديد مني أنا كما عهدت نفسي دائمًا.. أرمم نفسي وأزيّن ثقوب روحي بورود من حقل الحياة حتى لو شائكة».

وفاجئ الثنائي الفنان محمد عطية وخطيبته البلوجر ميرنا الهلباوي جمهورهما ومتابعيهما بحذف صورهما من حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبع ذلك إلغاء المتابعة من «ميرنا» لـ«عطية»، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، وظهرت في مجموعة من الصور التي تجمعها بأصدقائها خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ29 الذي احتفلت به، أمس الجمعة دون تلقيها التهنئة من خطيبها.