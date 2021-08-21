"يزيد الشهية".. 5 أنواع من الشاي تزيد الوزن بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل تعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن نصائح لزيادة وزنهم؟.. في التقرير أنواع الشاي التي تزيد الوزن بسهولة، وفق ما أوضح موقع "boldsky".

1- شاي أعشاب بالسكر:

زيادة السعرات الحرارية هي الطريقة الأكثر فعالية لزيادة الوزن، وبما إن السكر غني بالسعرات الحرارية، هذا يمكن أن يفيدك أثناء زيادة الوزن، أيضا، فإن إضافة الحليب إلى الشاي سيزيد من السعرات الحرارية إلى مستوى أعلى.

2- الهندباء:

من أكثر أنواع الشاي شيوعاً لزيادة الوزن، وهو شاي عشبي مصنوع من الجذور المحمصة لنبات الهندباء، ويعتبر هذا الشاي بديلاً جيدًا لمن يحبون القهوة لأنه يشبه القهوة في مذاقه.

3- البابونج:

أحد أنواع الشاي السبعة التي تساعد في زيادة الوزن، نظرًا لخصائصه في حل المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن وعسر الهضم، وسيساعد هذا بعد ذلك في تحسين الشهية.

4- النعناع:

تناول شاي النعناع يساعد على تحسين لياقتك البدنية، كما أنه جيد جدًا ويمكن أن يزيد من شهيتك وبالتالي زيادة وزنك.

5- الجنطيانا:

يستخدم هذا بشكل شائع من قبل الأشخاص الذين يرغبون في زيادة الوزن، وخاصة أولئك الذين يعانون من فقدان الوزن المفاجئ، كما يمكن أن يؤدي تناول هذا الشاي إلى تعزيز امتصاص الطعام وإفرازات المعدة والشهية.