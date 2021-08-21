اعرف الأعراض.. كيف تفرق بين التهاب وحصوات الكلى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

حصوات الكلى هي أجسام صلبة تتكون من المواد الكيميائية في البول، وهناك العديد من الأنواع، ولكن جميعها لها أعراض متشابهة، ويمكن أن تكون مزعجة للغاية، خاصة إذا تركت لتنمو بمرور الوقت.

أما التهاب الكلى هي إحدى أنواع عدوى المسالك البولية (UTI) التي تبدأ بوجه عام في مجرى البول أو المثانة وتنتقل إلى إحدى الكلتين أو كلتاهما.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم، الفرق بين حصوات الكلى والتهاب الكلى، وفق ما أورد موقع "mayoclinic".

حصوات الكلى:

الأسباب:

تتكون حصوات الكلى عندما يحتوي البول على المزيد من المواد المكونة للبلورات مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك، وفي الوقت نفسه، قد يفتقر البول إلى المواد التي تمنع البلورات من الالتصاق ببعضها البعض، مما يخلق بيئة مثالية لتكوّن الحصوات.

الأعراض:

عادةً لا تتسبب الحصوات في ظهور أعراض حتى تتحرك داخل الكلى أو تنتقل إلى الحالبين، وإذا استقرت في الحالبين، فقد تمنع تدفق البول وتتسبب في تورم الكلى وتقلص الحالب، مما قد يكون مؤلمًا للغاية، وفي هذه المرحلة، قد تواجه العلامات والأعراض التالية:

- ألم حاد في الجنب والظهر وأسفل الضلوع.

- ألم ينتشر إلى أسفل البطن والفخذ.

- ألم أو حرقان أثناء التبول.

-ا لبول الوردي أو الأحمر أو البني.

- البول العكر أو كريه الرائحة.

- التبول أكثر من المعتاد أو التبول بكميات صغيرة.

- الغثيان أو القيء.

- الحمى والقشعريرة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

اطلب العناية الطبية الفورية إذا واجهت:

ألم شديد لدرجة أنك لا تستطيع الجلوس أو إيجاد وضع مريح.

ألم مصحوب بغثيان وقيء.

ألم مصحوب بحمى وقشعريرة.

دم في البول.

صعوبة التبول.

التهاب الكلى:

الأسباب:

التهاب الشغاف الجرثومي:

يمكن أن تنتشر البكتيريا أحيانًا عبر مجرى الدم وتستقر في قلبك، مما يتسبب في إصابة واحد أو أكثر من صمامات القلب، ويرتبط التهاب الشغاف الجرثومي بمرض التهاب الكلى.

العدوى الفيروسية:

يمكن أن تؤدي العدوى الفيروسية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C ، إلى الإصابة بالتهاب الكلى.

أمراض المناعة:

يمكن أن يؤثر مرض الذئبة، وهو مرض التهابي مزمن، على أجزاء كثيرة من الجسم ، بما في ذلك الجلد والمفاصل والكلى وخلايا الدم والقلب والرئتين.

متلازمة Goodpasture:

هو اضطراب رئوي مناعي نادر يمكن أن يشبه الالتهاب الرئوي، تسبب متلازمة Goodpasture نزيفًا في رئتيك بالإضافة إلى التهاب الكلى.

الأعراض:

- البول الوردي أو بلون الكولا.

- البول الرغوي بسبب زيادة البروتين.

- ارتفاع ضغط الدم.

- احتباس السوائل (الوذمة) مع تورم واضح في الوجه واليدين والقدمين والبطن.