معلومات عن علياء بسيوني الزوجة الرابعة لـ أحمد سعد قبل عقد القران: عارضة أزياء تعمل بمصر وباريس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب شهر من إعلان فسخ خطبتهما، أكدت مصادر مقربة من الفنان أحمد سعد وعارضة الأزياء علياء بسيوني، عن استعدادهما لعقد القران قريبًا، في سرية تامة، بعيدًا عن عيون الأعلام، بحضور أسرتي العروسين فقط.

ويستعد أحمد سعد للزواج للمرة الرابعة، عقب 3 زيجات سابقة من داخل وخارج الوسط الفني.

ويرصد «هن» في السطور التالية، معلومات عن علياء بسيوني، الزوجة الرابعة لـ أحمد سعد، قبل عقد قرانهما.

من هي علياء بسيوني قبل عقد قرانها على الفنان أحمد سعد؟

- تُدعى علياء عثمان بسيوني.

- تعمل في مجال عروض الأزياء.

- تباشر مجال عملها ما بين مصر والعاصمة الفرنسية باريس.

- واحدة من أشهر مُلاك معارض الأزياء في أحد أحياء القاهرة الكبرى.

- تنتمي لمواليد برج الأسد.

- محبة للمكياج.

- تشارك متابعيها بأدق لحظاتها خلال تناولها الوجبات المفضلة لها.

- تشارك متابعيها بعدة صور مختلفة خلال تواجدها على شواطئ البحار.

- هي الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد عقب زيجته الأولى من سيدة خارج الوسط الفني، ثم من ريم البارودي، وهي الثانية، وسمية الخشاب التي تعد الزوجة الثالثة له.

سبب انفصال أحمد سعد وعلياء البسيوني

وكان المطرب أحمد سعد، اعلن انفصاله عن خطيبته مؤخرًا، بعد خطبة دامت لـ10 أشهر، وذلك خلال تصريحاته ببرنامج «ET بالعربي»، ولم يذكر حينها أي طرف منهما أسباب الانفصال.

وقرر الفنان حينها حذف صور علياء بسيوني والأخرى التي جمعتهما سويًا.

وكان الفنان أحمد سعد حقق نجاحًا واسعًا بأحدث أغنياته «الملوك»، رفقة مطربي المهرجانات، وعلى رأسهم «عنبة».