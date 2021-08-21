10 طرق بسيطة لكشف الشخص الكاذب بسهولة.. منها الإجابات الغامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

ربما نتعرض لمواقف قد يكذب فيها الشخص الذي أمامنا ولا نعرف، وفي التقرير هناك 10 طرق تساعدك على كشف هذه الأمر وفق ما أورد موقع "brightside".

1- إجابات غامضة:

إذا أعطاك شخصا إجابة غامضة جدًا، فقد تكون هذه علامة على الأكاذيب، حاول أن تجعل الشخص متمسكًا بالموضوع، أنت بحاجة للحصول على إجابة مباشرة، عادة، "نعم" أو "لا" هي الحقيقة.

2- الضحك قبالة:

إذا كان الشخص الذي تتحدث معه يحاول السخرية من الأمر، فمن المرجح أنه يكذب عليك، الشخص الذي يريد أن يخدعك سيحاول أن يضحك، هذه العلامة غير المباشرة للأكاذيب وتجعل المحادثة أقل جدية.

3- الصدق المبالغ فيه:

من علامات الكذب المبالغة في الصدق، سيعدك شخص ما ويقسم لك أنه لا علاقة له بالموقف، لا تصدق ذلك.

4- التعاطف:

الجزء الأصعب هو عدم تصديق شخص يبدو متعاطفًا معك، إذا أظهر الشخص تعاطفًا، فلا تسقط من أجله، ربما يحاول هو أو هي خداعك.

5- الإجابة على الأسئلة بمزيد من الأسئلة:

الشخص الذي يريد خداعك لا يريد أن يعطيك إجابات مباشرة، سيحاولون طرح المزيد من الأسئلة عليك، تذكر أن الإجابة على الأسئلة بمزيد من الأسئلة هي علامة واضحة على الأكاذيب.

6 -السكوت فترة قبل الكلام:

التجميد، الإحجام عن إعطاء إجابة، وقفة طويلة هذه علامات واضحة على الأكاذيب، خاصة إذا كان السؤال الذي طرحته بسيطًا جدًا، لذا، إذا أظهر الشخص مفاجأة بعد ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ فقط من اكتشاف مشكلتك، فتأكد من أنه يكذب عليك.

7- التصرف كأنك متفاجأ:

إذا كان الشخص يبالغ في التصرف، فمن المرجح أنه مذنب، تتغير مشاعر الناس بسرعة كبيرة، مع شعور واحد لا يدوم عادة أكثر من 6-10 ثوان، ومع ذلك، إذا كان الشخص غير صادق، فقد يحاول التصرف متفاجئًا لفترة أطول من الوقت لإقناعك.

8- العداء:

النبرة العدائية أو الإهانات هي أيضًا علامات واضحة على الأكاذيب، لا تستسلم لأن الشخص قد يكون جادًا جدًا أيضًا، حاول أن تجعل المحادثة أكثر هدوءًا، ثم اطرح السؤال مرة أخرى.

9- تكرار السؤال:

إذا كرر شخص ما سؤالك عدة مرات، فهو بالتأكيد يكذب، ويبدو مضحكا جدا أيضا، الآن لا يمكنهم خداعك.

10- تجنب الإجابة:

إذا كان شخص ما يحاول تجنب الإجابة، أو إعطائك الكثير من المعلومات غير ذات الصلة أو حتى محاولة تغيير الموضوع، فمن المرجح أنه يحاول "الابتعاد عن السؤال، انتبه لما إذا كنت لا تزال تتحدث عن المشكلة أو عن شيء مختلف تمامًا.