ضع حبة تحت اللسان.. فوائد مذهلة لـ القرنفل قد لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

القرنفل واحدة من أشهر البهارات في العالم، بالإضافة إلى المذاق الحلو الذي يمنحه للوصفات والأطباق، فهو معروف جيدًا بخصائصه الطبية.

ونعرض لكم الفوائد الصحية الرائعة لوضعه تحت اللسان، وذلك وفقاً لما ورد في موقع "webmed".

تقليل الالتهاب:

يحتوي القرنفل على مركبات متعددة مرتبطة بخصائص مضادة للالتهابات، الأوجينول هو أهم هذه المركبات، لقد ثبت أنه يقلل من الاستجابة الالتهابية في الجسم، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل ويساعد في التحكم في هذه الأعراض.

تقليل عدد الجذور الحرة:

الأوجينول هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية، فهو مليء بمضادات الأكسدة، وتساعد هذه المركبات جسمك على محاربة الجذور الحرة التي تتلف خلاياك ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض، عن طريق إزالة الجذور الحرة من نظامك، ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في القرنفل أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان.

تقليل قرح المعدة:

يمكن أن يساعد القرنفل في حماية معدتك من القرحة، وتحدث معظم القرح بسبب ترقق طبقات المخاط التي تحمي بطانة المعدة، وتظهر الدراسات الأولية أنه يمكن أن يثخن هذا المخاط، ويقلل من خطر الإصابة بها ويساعد القرحة الموجودة على التئامها.

تحسين وظائف الكبد:

يعزز القرنفل أيضًا وظائف الكبد بشكل أفضل، أظهرت بعض التجارب أن الأوجينول الموجود فيه يمكن أن يساعد في تقليل علامات تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية، ويحسن أيضًا من الوظائف العامة.

التغذية:

يوفر القرنفل كمية كبيرة من المنغنيز المعدني، ويساعد المنغنيز جسمك على إدارة الإنزيمات التي تساعد في إصلاح عظامك وإنتاج الهرمونات، ويمكن أن يعمل أيضًا كمضاد للأكسدة ويحمي جسمك من الجذور الحرة.