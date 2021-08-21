عادات غذائية مهمة تحد من الأنفلونزا الموسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد الدخاخني

مع اقتراب نهاية فصل الصيف قد يصاب الكثيرون بأعراض الأنفلونزا الموسمية، وقد تكون الأسباب هي الاستنشاق أمام الرذاذ المحمول بالهواء طوال فترة فصل الصيف، للتخلص من الشعور بالحرارة المرتفعة والتعرق دون إدراك بأضرار بمروحة الرذاذ، أو انتقال الجراثيم من حولنا من أشياء نكثر من إستخدامها لتصل إلى الأنف أو الفم.

وتقدم الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، العادات الغذائية المهمة التي يجب اتباعها بهدف الحد من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية مع اقتراب نهاية فصل الصيف.

1- شرب الماء بكثرة والحرص على تناول اليانسون والكراوية والزنجبيل وعصائر الليمون والرمان.

٢- الحرص علي تناول الجوافة والبرتقال والفلفل الأخضر والألوان يومياً.

٣- الاهتمام بتناول كوب من الشوربة ويفضل شوربة الدجاج يوميا سواء مع الخضار او لسان العصفور ويفضل إضافة الليمون اليها.

٤- الإهتمام بتناول الخضروات والفواكه وبالأخص البرتقالية كالقرع والبطاطا الحمراء.

٥- الحرص على تناول كوب يومياً من الماء الفاتر مضاف اليه ملعقة عسل نحل وعصير الليمون.

٦- الحرص على تدعيم أطباقنا بالأسماك والمحاريات والحبوب الكاملة.

7- يراعي تناول الاغذية الغنية بالبروبيوتك كالزبادي واللبن الرايب، وتناول القليل من لب عباد الشمس كسناكس