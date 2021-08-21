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توقعات الأبراج اليوم 21-8-2021: إرادة قوية لدى الحمل.. وتحذير لـ الجوزاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

لديك إرادة قوية تساعدك على إكمال كل مهمة تقوم بها.

برج الثور:

من الأفضل أن تقضي الوقت الذي تقضيه في محاولة الابتعاد عن شيء ما في فعل الشيء الذي تحتاج إلى القيام به.

برج الجوزاء:

خطط لما يمكنك فعله، لكن اعلم أنه غالبًا ما توجد قوى مجهولة تعمل ضد أهدافك، لذا احترس.

برج السرطان:

استرخي وفكر في ما يدور من حولك، قد لا يكون هذا هو أفضل يوم لتنفيذ التغيير والترويج للأفكار الجديدة.

برج الأسد:

النهج الهادئ والمنضبط هو بالضبط ما يلزم لحل أي مشكلة تحتاج إلى حل.

برج العذراء:

تعرّف على جذر المشكلة وستحل العديد من المشكلات ذات الصلة أثناء عملك.

برج الميزان:

هذا هو الوقت المناسب للتعامل مع العديد من المهام الصعبة التي تتطلب انتباهك.

برج العقرب:

قد تضطر إلى تعديل طريقة تفكيرك لتتناسب مع طاقة المواقف من حولك.

برج القوس:

أنت تعرف أفضل طريقة للمضي قدمًا وكل ما تحتاجه الآن هو الثقة لمتابعة أفكارك.

برج الجدي:

من المحتمل أنك تشعر بأنك مضطر لفعل شيء ما بدافع الشعور بالواجب تجاه الأسرة أو أحبائك

برج الدلو:

اغتنم الفرصة لمتابعة المهام التي تتطلب منك التحفظ والتحصيل.

برج الحوت:

لا تدفع نفسك لتحقيق شيء لا يعمل، من خلال الإصرار على أنه يجب القيام بشيء ما على طريقتك، فإنك ستخلق فقط أعداء واختناقات في أي مهمة تحاول إنجازها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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