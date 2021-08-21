توقعات الأبراج اليوم 21-8-2021: إرادة قوية لدى الحمل.. وتحذير لـ الجوزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:
لديك إرادة قوية تساعدك على إكمال كل مهمة تقوم بها.
برج الثور:
من الأفضل أن تقضي الوقت الذي تقضيه في محاولة الابتعاد عن شيء ما في فعل الشيء الذي تحتاج إلى القيام به.
برج الجوزاء:
خطط لما يمكنك فعله، لكن اعلم أنه غالبًا ما توجد قوى مجهولة تعمل ضد أهدافك، لذا احترس.
برج السرطان:
استرخي وفكر في ما يدور من حولك، قد لا يكون هذا هو أفضل يوم لتنفيذ التغيير والترويج للأفكار الجديدة.
برج الأسد:
النهج الهادئ والمنضبط هو بالضبط ما يلزم لحل أي مشكلة تحتاج إلى حل.
برج العذراء:
تعرّف على جذر المشكلة وستحل العديد من المشكلات ذات الصلة أثناء عملك.
برج الميزان:
هذا هو الوقت المناسب للتعامل مع العديد من المهام الصعبة التي تتطلب انتباهك.
برج العقرب:
قد تضطر إلى تعديل طريقة تفكيرك لتتناسب مع طاقة المواقف من حولك.
برج القوس:
أنت تعرف أفضل طريقة للمضي قدمًا وكل ما تحتاجه الآن هو الثقة لمتابعة أفكارك.
برج الجدي:
من المحتمل أنك تشعر بأنك مضطر لفعل شيء ما بدافع الشعور بالواجب تجاه الأسرة أو أحبائك
برج الدلو:
اغتنم الفرصة لمتابعة المهام التي تتطلب منك التحفظ والتحصيل.
برج الحوت:
لا تدفع نفسك لتحقيق شيء لا يعمل، من خلال الإصرار على أنه يجب القيام بشيء ما على طريقتك، فإنك ستخلق فقط أعداء واختناقات في أي مهمة تحاول إنجازها.