بلعبة «الصبارة».. محمد عطية يتجاهل ردود الفعل على حذف ميرنا الهلباوي لصورهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجاهل الفنان محمد عطية ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعدما ألغت خطيبته الكاتبة والبلوجر ميرنا الهلباوي متابعتها له على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وحذفت كل الصور التي تجمعها به، ليرد عليها الأخير بنفس الأمر.

ونشر محمد عطية خلال الساعات الماضية صورة ساخرة لـ مشهد من فيلمه الشهير «درس خصوصي» وهو يشتري لعبة «الصبارة» الشهيرة التي ظهرت في فيديوهات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال حسابيه على «فيس بوك» «إنستجرام»، بينما اكتفت خطيبته ميرنا الهلباوي بعدم الرد.

وقرر الثنائي حذف صورهما من حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبع ذلك إلغاء المتابعة من «ميرنا» لـ«عطية»، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، وظهرت في مجموعة من الصور التي تجمعها بأصدقائها خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ29 الذي تحتفل به، اليوم الجمعة.

ولم يظهر الفنان محمد عطية ضمن المهنئين لـ ميرنا الهلباوي بعيد ميلادها وهو الأمر الذي أثار حالة من الشكوك حول انفصالهما مجددا بعد إعلانهما العودة عبر منصات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام بسبب خلافات في وجهات النظر حسبما صرح الأول خلال حوار إعلامي قبل أيام.

وحل الثنائي ضيفين على برنامج et بالعربي على هامش إحدى الحفلات بالقاهرة، وكشف «عطية» أسباب الانفصال ثم العودة قائلًا: «كل حاجة ليها أسباب أنا على قناعة إن أي علاقات في الدنيا بيكون فيها اختلاف وجهات نظر، ومش شرط الطرفين يكونوا متوافقين في كل حاجة ومفيش حد كامل، أنا عندي عيوب وهي عندها عيوب وفي الفترة اللي انفصلنا فيها كنا أصحاب».

وخلال اللقاء، أعربت الهلباوي عن سعادتها بهذه العودة بقولها: «مبسوطين بردود الأفعال مكوناش عارفين إن الموضوع هيكون فيه اهتمام أوي كدة.. وشكرا على الاهتمام والرسائل إحنا اتخضينا من كم الرسائل والاهتمام، وأكيد الجمهور حاسس إن اللي بينا حقيقي، هو بالنسبالي كل حاجة وأغلى حاجة عندي وبحبه جدًًا».