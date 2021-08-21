الامارات | #النصف_الحلو.. LUCENT FACIAL CONCENTRATE غني بالفيتامينات لمعظم أنواع البشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. LUCENT FACIAL CONCENTRATE غني بالفيتامينات لمعظم أنواع البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت علامة Aesop مستحضرها الجديد للعناية بالبشرة Lucent Facial Concentrate والذي يعتبر آخر إصدارات العلامة من سلسلة مستحضرات العناية الفائقة بالبشرة Skin Care+. وتم تصميم هذا المنتج على شكل سائل مدعم عالي الفاعلية يقدم للبشرة الحماية والتوازن اللازمين. كما يتميز بمعدل لزوجة مثالي لمن يبتعدون عن استخدام مستحضرات الترطيب التي تعتمد على الزيوت؛ وكريمات العناية الثقيلة على البشرة، ويفضلون الحصول على جرعات مركزة من الفيتامينات المدعمة، وخواص الترطيب العالي، والتغذية نباتية المنشأ.

ويعزز هذا الابتكار من حصول البشرة على فيتامين C مع التأثيرات الملطفة لعنصر النياكيناميدي (فيتامين B3) الذي يمنح البشرة إشراقاً وتوازناً متميزين. كما يحتوي على مادة كاراجينان الصوديوم بخواصها دائمة الترطيب، إلى جانب زيوت الورد الأساسية Rose Otto، وخشب الصندل والبخور التي تحسن من إطلالة البشرة، وتضمن أفضل استفادة من المنتج.

للاستعمال، يُنصح بوضع مستحضرات التنظيف وتونرات العناية، ثم يوضع مقدار نصف ملعقة شاي على اليدين، ويدلك على بشرة الوجه من منطقة الجبهة وحتى الرقبة.

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