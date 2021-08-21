الامارات | فتاتان توأمان تنالان شهادة الثانوية في الـ 13 من العمر

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاتان توأمان تنالان شهادة الثانوية في الـ 13 من العمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذاع صيت فتاتين توأمين في السنغال، إثر نيلهما شهادة الثانوية العامة، وهما بعد في الـ13 من العمر. ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في السنغال، وكان سابقاً من نصيب تلميذ حصل على شهادة الثانوية في الـ14. وفي السابق، لم يكن مسموحاً التقدّم لهذه الامتحانات قبل الـ17، وفق المكتب الوطني للشهادة الثانوية.

ونالت أميناتا وراما ديواو المولودتان في الثامن من أكتوبر 2007 شهادة الثانوية في مدرسة تُعرف بأنها مركز امتياز في يومبول، إحدى ضواحي دكار الشعبية. ونجحتا من الدورة الأولى في امتحانات الفئة العلمية.

وقالت أميناتا لـ«وكالة فرانس برس»: «كنّا متوتّرتين وكان ينبغي لنا أن ننجح من أجل عائلتنا، خصوصاً من أجل والدنا الذي بذل قصارى جهده».

وأدرك ديمبا دياو، الموظّف الحكومي المتقاعد، أن ابنتيه تتمتّعان بـ «ّذكاء كبير»، فجعلهما تتخطّيان الصفوف، ووفّر لهما حصصاً تعليمية في المنزل.

وقالت الخريجتان الجديدتان إنهما تنتظران نتيجة امتحان القبول في كلية مشهورة للعلوم التطبيقية في تييس (غرب) لدراسة الهندسة المدنية كوالدهما.

وأشاد الرئيس السنغالي ماكي سال بنتيجة الفتاتين التوأمين خلال احتفال أقيم الثلاثاء الماضي في دكار لتكريم التلاميذ المتفوقين.

ووعد بأن الدولة ستؤمّن لهما «كل الدعم اللازم» لتمكينهما من مواصلة دراستهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news