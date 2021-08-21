الامارات | الصين: زراعة 36 ألف كيلومتر من الغابات الجديدة سنوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: زراعة 36 ألف كيلومتر من الغابات الجديدة سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤول كبير في مجال الغابات، أمس، إن الصين ستزرع 36 ألف كيلومتر مربع من الغابات الجديدة سنوياً، وهو ما يزيد على إجمالي مساحة بلجيكا، اعتباراً من العام الجاري وحتى 2025، في إطار مساعيها لمكافحة تغير المناخ وحماية الموائل الطبيعية.

وكانت زراعة الأشجار في صميم الجهود البيئية التي تبذلها بكين منذ عقود، ضمن خطط القضاء تماماً على انبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

وقال نائب رئيس لجنة الغابات والمراعي، لي تشون ليانغ، في مؤتمر صحافي، إن برامج «تخضير الأراضي» ستزرع 36 ألف كيلومتر مربع من الأشجار سنوياً حتى عام 2025.

وأضاف لي أنه «بحلول عام 2035 ستكون هناك تحسينات شاملة في جودة واستقرار النظم البيئية للغابات والأراضي العشبية والأراضي الرطبة والصحراوية».

وتهدف الصين إلى زيادة مساحة الغابات إلى 24.1% بنهاية عام 2025 من 23.04% في نهاية العام الماضي، وفقاً لخطة الغابات والأراضي العشبية الخمسية التي نُشرت أخيراً.

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