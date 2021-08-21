الامارات | 47 صورة تزيّن معرض ابن الهيثم في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 47 صورة تزيّن معرض ابن الهيثم في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح معرض ابن الهيثم للتصوير الفوتوغرافي، أبوابه، أول من أمس، في البيت رقم 17 بحي الفهيدي التاريخي بدبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.

ويحتفي المعرض، الذي يضم 47 صورة فوتوغرافية، باسم العالم العربي المسلم الحسن بن الهيثم، رائد علم البصريات وأحد العلماء الأوائل الذين وضعوا أسس التصوير الفوتوغرافي، تقديراً لتلك الشخصية العلمية الفذة.

وافتتح المعرض الذي ينظمه مركز عكاس للفنون البصرية، برعاية هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، بحضور عدد من المسؤولين والفنانين.

ويُشكل المعرض إضافة لعشاق الفن والتصوير من الهواة والمحترفين في الإمارات، إذ يضم عدداً كبيراً من الصور المختارة لمجموعة من المصورين المواطنين والمقيمين الذين ينتمون إلى أجيال عدة.

ويهدف المعرض إلى الاحتفاء بهؤلاء المبدعين، وإتاحة الفرصة أمام المواهب لإبراز طاقاتها، وإثراء الحركة الفنية والثقافية في الإمارة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي حاضنة للمواهب والمبدعين.

ويقدّم المعرض، على مدى 10 أيام، مجموعة من الأعمال التي تهدف إلى توفير فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات في هذا المجال.

ويجمع المعرض باقة من المصورين المحترفين مثل جاسم العوضي، ناصر حاجي، صالح النجار وخليل أهلي، وعدداً من المواهب الإماراتية، من بينهم محمد المرزوقي، يوسف الهرمودي، محمد شبيب، محمد البلوشي، محمد الظاهري، فيصل الريس، أحمد الخزرجي ومريم الشامسي، إلى جانب أحمد الدوسري (السعودية)، ونوفل جارجيس (الولايات المتحدة)، وفادي أبولبن (الأردن)، وسبينسر هوغ (المملكة المتحدة)، ومهسا نامور (إيران)، وثنية يوسف (باكستان).

• المعرض يوفر فرصة لتبادل الخبرات بين أجيال متعددة.

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